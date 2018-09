Treni - le scuse di Fs dopo due giorni di guasti e ritardi : Roma, 8 set., askanews, - Tra ieri e oggi il traffico ferroviario ha subìto significativi ritardi e notevoli disagi, per una serie di guasti, perlopiù elettrici. Il Gruppo Fs, in una nota, fa il punto ...

Treni - due giorni di guasti : le Fs si scusano e fanno il punto : Nella giornata di ieri e di oggi il traffico ferroviario ha subito significativi ritardi e notevoli disagi. Le società operative del Gruppo FS Italiane, RFI e Trenitalia, “che porgono ai viaggiatori coinvolti le proprie scuse, si sono da subito attivate per assistere i viaggiatori e per risolvere le anormalità in corso che, anche a causa del traffico ferroviario molto intenso, hanno determinato notevoli disagi“: lo spiega RFI in una ...

Cade un fulmine - stop ai Treni Bologna-Padova : linea interrotta in due punti : Gravi disagi alla circolazione dei treni sulla Bologna-Padova. Dalle 17.10 il traffico è rallentato: sospesi i regionali, mentre per l'AV sono state fatte deviazioni via Verona. fulmine che ha ...

Sciopero Trenord - sindacati : “70-80% dei Treni cancellati”. Azienda : “In circolazione due terzi dei convogli previsti” : Lo Sciopero Trenord di venerdì 6 luglio è andato a segno all’80 per cento. Anzi no, al 30 per cento. E’ partita immancabile la guerra di cifre fra i sindacati Orsa e Cub da un lato e Trenord dall’altro, sull’adesione alla protesta delle ferrovie regionali lombarde e sul numero dei convogli in servizio. Dopo che le organizzazioni dei lavoratori avevano parlato di 70-80% di convogli cancellati, Trenord ha replicato che ...

Ferrovie : Trenord - su rete lombarda circolano due terzi Treni : Milano, 6 lug. (AdnKronos) - Alle 12, sull’intera rete lombarda, stanno circolando due terzi dei treni programmati. Lo rende noto Trenord, evidenziando che "tutte le linee sono servite. Il 90% dei treni in circolazione viaggia puntuale". Questa mattina alle 9 è scattato lo sciopero regionale del tra

