Treni | due giorni di guasti | le Fs si scusano e fanno il punto

(Di sabato 8 settembre 2018) Nella giornata di ieri e di oggi il traffico ferroviario ha subito significativi ritardi e notevoli disagi. Le società operative del Gruppo FS Italiane, RFI etalia, “che porgono ai viaggiatori coinvolti le proprie scuse, si sono da subito attivate per assistere i viaggiatori e per risolvere le anormalità in corso che, anche a causa del traffico ferroviario molto intenso, hanno determinato notevoli disagi“: lo spiega RFI in una nota. “In particolare, questa mattina un guasto a Torino Porta Nuova alla linea elettrica di alimentazione dei(dalle 6 alle 7.30) ha provocato ritardi medi di 70 minuti, con punte fino a 120 minuti, per 8alta velocità e 15 regionali e la cancellazione di 4regionali. Nelle prime ore della mattinata di oggi sono state registrate anche ripercussioni sulla circolazione derivanti dal guasto di ieri tra Capena e Settebagni ...