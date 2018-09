Tragedia in alta valle di Fassa Precipita dal sentiero e muore

Tragedia in A1 : camion si ribalta e prende fuoco - morti padre e figlio. Traffico nel caos : Incidente mortale sull'A1 Milano-Napoli nel tratto compreso tra Orvieto e Fabro in direzione Firenze: un'auto e un tir si sono scontrati e due occupanti dell'autovettura hanno perso la...

Tragedia in A1 : camion si ribalta e prende fuoco - due morti. Traffico nel caos Video : Incidente mortale sull'A1 Milano-Napoli nel tratto compreso tra Orvieto e Fabro in direzione Firenze: un'auto e un tir si sono scontrati e due occupanti dell'autovettura hanno perso la...

Tragedia in A1 : camion si ribalta e prende fuoco - due morti. Traffico nel caos : Incidente mortale sull'A1 Milano-Napoli nel tratto compreso tra Orvieto e Fabro in direzione Firenze: un'auto e un tir si sono scontrati e due occupanti dell'autovettura hanno perso la...

Tragedia sfiorata al Luna Park : giostra si ribalta - feriti 10 bambini. Cosa è successo : Domeniche d’agosto nefaste per i Luna Park. La scorsa settimana una bambina di 4 anni è stata ricoverata in ospedale dopo essere stata colpita da un tirante della ruota panoramica in provincia di Bari, esattamente a Giovinazzo nella serata di lunedì 20 agosto nel Luna Park allestito in città per la festa della Santissima Maria di Corsignano. Uno dei tiranti della giostra, però, si è spezzato all’improvviso e ha colpito al volto la ...

Auto si schianta contro un tir - morti padre e due figli/ Ultime notizie Caltanissetta : Tragedia sulla 626 : Auto si schianta contro un tir, morti padre e due figli. Ultime notizie Caltanissetta: tragedia sulla statale 626. Forse una manovra sbagliata da parte dell'Automobile(Pubblicato il Fri, 24 Aug 2018 17:06:00 GMT)

“Almeno 12 morti”. Il bus si ribalta di colpo. Un giorno di festa diventa Tragedia : Uno scontro terribile, un incidente violentissimo con un bilancio terribile, che tutto il mondo. Una notizia arrivata proprio in queste ore: tutto è successo mentre un autobus viaggiava tranquillamente per la sua strada. All’improvviso, il conducente ha perso il controllo del mezzo pesante, che è finito fuori strada e si è ribaltato. L’impatto è stato violentissimo e non ha dato scampo ad alcune delle persone che si trovavano ...

La Tragedia di Nettuno - il padre forse era al telefono quando l'auto si è ribaltata : Fatale una distrazione alla guida, forse c'entra il telefonino oppure la presenza di un animale sulla strada, o banalmente Gabriele Maddonni, 39 anni, si è solo girato per parlare con una delle figlie.

“È giallo”. Sardegna - barca affonda : ci sono due morti. La zona - altamente turistica - è sotto choc per la Tragedia : In Sardegna adesso è giallo: un incidente che sta creando più di un problema agli investigatori che vogliono vederci chiaro al più presto perché qualcosa non torna. Una barca è affondata nelle acque antistanti Lu Bagnu (Castelsardo), nella costa settentrionale della Sardegna. Le vittime sono due uomini che si trovavano sull’imbarcazione. Entrambi identificati: si tratta di Pier Tonio Spanu, 70 anni, dentista di Sennori, e Giovanni ...

Altare - Tragedia alla Vetreria Etrusca. Operaio cade da una scala e muore| : La vittima è un lavoratore di una ditta esterna impegnato nei lavori di rifacimento del forno di produzione dell’azienda. Ancora da chiarire le cause: forse un malore

Altare - Tragedia alla Vetreria Etrusca Operaio cade da una scala e muore| : La vittima è un lavoratore di una ditta esterna impegnato nei lavori di rifacimento del forno di produzione dell’azienda

Altare - Tragedia alla Vetreria Etrusca Operaio cade da un ponteggio e muore : La vittima è un lavoratore di una ditta esterna impegnato nei lavori di rifacimento del forno di produzione dell’azienda

Follia sulla litoranea : imbottito di cocaina - ribalta il camion con il gpl. Tragedia sfiorata : L'uomo, 47 anni, residente a San Cesario di Lecce, stava percorrendo la provinciale 48 quando il mezzo è uscito dalla sede stradale ed è finito in un fondo agricolo: all'interno del camion, i carabinieri hanno trovato una banconota arrotolata con tracce di polvere bianca.Continua a leggere

Tragedia sfiorata sulla Porto Badisco-Otranto - cisterna carica di Gpl si ribalta. Autista sotto choc - : Tragedia sfiorata, questa mattina, sulla litoranea che da Porto Badisco conduce a Otranto, un tratto pieno di curve e rettilinei amato soprattutto dai motociclisti che la percorrono sulla due ruote ...