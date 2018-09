Tra Arte e Comunicazione | Mario Fois

Il Futsal Vasto riparte con entusiasmo : 'La nosTra è una grande famiglia che cresce' : C'era anche l'assessore allo sport di Vasto, Carlo Della Penna , che ha portato i saluti dell'amministrazione e assicurato "il sostegno ad una bella realtà sportiva di questa città che ho visto ...

Google Art Selfie : Trasformare un Selfie in un’Opera d’Arte : Google lancia una bella e simpatica applicazione, Art Selfie, che trasforma un normale Selfie in un’opera d’arte. Fatevi un Selfie e vedete il risultato. Le riconoscete? Google Art Selfie: Trasformare un Selfie in un’Opera d’Arte Google lancia anche in Italia l’applicazione Art Selfie, che vi permetterà di scattare o convertire un Selfie in un’opera d’arte. […]

La sTrada delle prostitute? A Torino c’è un (finto) cartello sTradale a segnalarla : “Love, Cash only” e l'immagine di una ragazza che si avvicina al finestrino di un’auto per parlare col conducente: è il finto cartello stradale apparso a Torino in una zona frequentata da prostitute e transessuali. Ignoto per il momento l'autore del cartello, che intanto è stato rimosso dai vigili urbani.Continua a leggere

Reggina - si riparte dagli eroi del San Filippo : Zibert - Salandria e Viola devono Trascinare la squadra : La Reggina si prepara per l’inizio della nuova stagione, abbiamo espresso qualche perplessità sul mercato portato avanti dalla dirigenza ma la squadra può comunque raggiungere l’obiettivo salvezza oppure a nostro avviso lottare per gli ultimi posti utili per la conquista dei playoff. Tanto lavoro in estate per il direttore sportivo Massimo Taibi, sembra mancare il bomber, quello in grado di decidere le partite ma alcune ...

Diretta / Vuelta 2018 streaming video e tv : in sTrada - si parte! Percorso 13^ tappa : Diretta Vuelta 2018: info streaming video e tv della 13^ tappa della corsa spagnola, oggi 7 settembre. Tornano le grandi montagne fino a Valle de Sabera. (Pubblicato il Fri, 07 Sep 2018 12:47:00 GMT)

Aldo - Giovanni e Giacomo : Giacomino Poretti riparte da Tv2000. Sarà un venditore di sTrada senza fissa dimora : Giacomino Poretti riparte da sé. Il “cazzaro” del trio Aldo, Giovanni e Giacomo approfitta della pausa con i suoi soliti compagni d’avventura per un’esperienza nuova, al limite del catartico: proverà a vivere per la strada nei panni di un venditore homeless. Il risultato, promosso dalla Caritas Ambrosiana, Sarà trasmesso su Tv2000 in quattro puntate: Scarp de’ tenis – Incontri sulla strada è il titolo dell’esperimento. “Come è ...

Tempesta di sabbia su Marte : il rover Curiosity mosTra il panorama a 360° : L’Agenzia spaziale USA ha pubblicato le immagini della Tempesta di sabbia su Marte ripresa dal suolo: le foto sono state scattate dal rover Curiosity, che ha realizzato una serie di panoramiche di vallate e monti spazzati dalla Tempesta. Gli scatti risalgono al 9 agosto 2018, ma il rover ha potuto inviarle a Terra solo ora, a causa delle condizioni ambientali proibitive. La NASA ha montato le immagini in un video (in basso), che consente ...

Parte 'Sentieri Mediterranei' con Enzo Avitabile sTraordinario padrone di casa : ...16.00 Complesso Castellare Torre Angioina e museo civico di interesse regionale - Inizio visite guidate Ore 17.30 Sala conferenza della Torre convegno Anfiteatro Torre Angioina Ore 20.00 Spettacoli e ...

Vicofaro - migranti Trasferiti in un’alTra parte della struttura. Don Biancalani : “Sindaco vuole chiudere l’intero centro” : “Vicofaro resiste”, urla in uno dei suoi ultimi post su Facebook don Massimo Biancalani. Vicofaro è il fortino in cui il prete pistoiese accoglie un centinaio di persone tra migranti, italiani senza lavoro e senza tetto, ma il fortino è assediato. Da fine agosto di un anno fa, da quando cioè don Massimo portò in piscina i suoi ospiti africani, postò una foto che causò la reazione di Matteo Salvini ed esponenti di Forza Nuova parteciparono con ...

Tra diplomati ed ex dilettanti - l’Italia riparte dalla Nations League : IL DIPLOMATODOVE STA ZAZA?IL TERZINO NON RUSSAPICCOLO GRANDE UOMOA RITMO DI SAMBAIL DILETTANTEIL MISTERSUPERMARIOAltro giro, altra corsa. Parte la Nations League, debutta l’Italia di Mancini, domani (ore 20.45, Rai1) contro la Polonia. Viviamo tutti di piccole rivoluzioni, persino le nazionali: eccoci dunque qui a celebrare un nuovo inizio tinto di azzurro. Il flop della mancata qualificazione al Mondiale appartiene già al Pleistocene, il ...

Moto GP Esport Championship : Tra il virtuale e il reale - Parte II - : Mancano ormai poche ore all'inizio della prima semifinale della MotoGP Esport Series. A Misano cinque nostri connazionali stanno per sfidare i migiori giocatori internazionali per ottenere un posto in ...

"Ecco le carte che dimosTrano le pressioni di Aiscat" - ma Toninelli pubblica documenti di gennaio e marzo : "Aiscat smentita sui fatti", scrive il ministro Danilo Toninelli su Twitter, in un post in cui rende noti i documenti che dimostrerebbero le pressioni ricevute dal suo dicastero dall'Associazione Italiana Società Concessionarie Autostrade e Trafori. Sono due fogli, evidenziati di giallo per mostrare esattamente con quali parole l'ente avrebbe provato a dissuadere il Mit dal desecretare gli atti sulle concessioni. C'è, però, ...