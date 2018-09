Torna per il 2° anno Il settembre della Rete al Trasimeno | 9-23 settembre

"A mia moglie è Tornata la leucemia - ecco perché sono sparito" : Un messaggio che certamente il ministro non avrebbe voluto scrivere, ma da politico qual è ha dovuto scrivere. Carlo Calenda, l'ex ministro dello Sviluppo economico, ha deciso di rivelare su twitter cosa sta accadendo in questo momento nella sua vita privata: «Devo una spiegazione, ora che Ilva è chiusa, ai tanti che chiedono perché non vado alle feste dell'Unità o a incontri sul territorio - ha scritto su ...

Nuovo Honda CR-V - in forma per Tornare 'campione' dei suv : Honda CR-V sarà anche presso i palazzetti dello sport di Bari, Firenze, Bologna, Milano e Torino, dove si disputerà la finale del Campionato il 30 settembre. CR-V, come ogni atleta che svolge la ...

Scuola - Bussetti e la ‘patata bollente’ delle supplenze : ecco perchè qualcosa non Torna : Vi abbiamo riportato, nella giornata di ieri, le parole pronunciate dal ministro Bussetti al portale Quotidiano.Net, in merito all’emergenza supplenze. Il numero uno del dicastero di Viale Trastevere ha sciorinato i numeri dell’anno scolastico 2018/2019, parlando di circa 80mila supplenti su un totale di 700mila insegnanti, ovvero il dieci per cento. Bussetti ha affermato, quindi, che la ‘supplentite esiste […] L'articolo ...

Fratelli di Crozza Torna il 28 settembre. Tra i nuovi personaggi il ministro Toninelli (VIDEO) : Tornerà il 28 settembre su Nove Fratelli di Crozza, ormai l'unico one man show italiano rimasto assieme all'imminente varietà di Fiorello previsto per novembre.Come ogni nuova edizione che si rispetti, anche per questa annata il comico genovese proporrà un personaggio inedito: dopo i debuttanti della scorsa stagione Valeria Fedeli (irresistibile), Beppe Severgnini, Carlo De Benedetti, Sting, Gian Piero Ventura, questa volta sarà il turno ...

Gerry Scotti Torna con Caduta Libera/ Il rimprovero a Mediaset e l’augurio : “Insinna? Contento per lui…” : Prima del TG dell’ora di cena, torna in televisione Caduta Libera, il quiz show condotto da Gerry Scotti molto amato dai telespettatori; le sue dichiarazioni e l'augurio a Insinna.(Pubblicato il Fri, 07 Sep 2018 15:58:00 GMT)

Crozza Torna sul Nove con un personaggio inedito : “Ciao a tutti - sono Danilo Toninelli. Siamo alla ricerca di nuove mangiatoie” : Venerdì 28 settembre torna, sul Nove, Fratelli di Crozza. Il comico geNovese vestirà i panni, tra gli altri, del ministro dei Trasporti, Danilo Toninelli. La scorsa stagione il programma ha incassato una media di 1,2 milioni di telespettatori e uno share record del 5,7%. Video Discovery Italia L'articolo Crozza torna sul Nove con un personaggio inedito: “Ciao a tutti, sono Danilo Toninelli. Siamo alla ricerca di nuove mangiatoie” ...

Torna la prudenza sulle Borse - sale l’attesa per il dato Usa sul lavoro : I mercati attendono il dato americano sul mercato del lavoro di agosto, mentre sono attenti al contesto internazionale. A Piazza Affari occhi puntati su Fca e Ferrari nel giorno in cui si riuniscono i soci in assemblea. Recupera Telecom, mentre soffre St, in scia alla debolezza dei titoli tech americani ...

Per l'ex-star dei Robinson - Geoffrey Owens - arriva una seconda possibilità. Via twitter l'offerta per Tornare in un tv show : Prima sfottuto dal web, poi il lieto fine via twitter. Piccoli miracoli della rete. Geoffrey Owens uno degli attori di punta della serie cult I Robinson , alla fine dello show tv,, nel 1992, ha ...

Pediatria - Bambino Gesù : una pedalata per Tornare in pista dopo il trapianto : Biciclette nuove e fiammanti in dono per 9 giovani pazienti trapiantati dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, che ieri pomeriggio si sono ritrovati nella sede del Gianicolo per dare una pedalata in compagnia. La squadra di ciclisti in erba si era già riunita lo scorso ottobre nella Minifondo di Roma, gara promossa dall’As Roma Ciclismo nell’ambito della campagna nazionale ‘Diamo il meglio noi’ sulla donazione e sul trapianto di organi, tessuti ...

A Bologna “Torna” un Guercino : Ercole e Anteo - l’opera perfetta di palazzo Talon Sampieri : Ercole e Anteo del Guercino, dipinto nel 1631 a palazzo Talon Sampieri di Bologna e mai restaurato, diventa per la prima volta disponibile al pubblico. I visitatori, in numero massimo di 20, accompagnati dal proprietario di casa, potranno ammirare il dipinto ascoltando l'illustrazione dell'opera, del palazzo e la storia della famiglia della storica dimora bolognese.Continua a leggere

Gerry Scotti - Torna Caduta Libera : gli auguri a Insinna per L’Eredità : Caduta Libera: Gerry Scotti augura buon lavoro a Flavio Insinna Gerry Scotti è pronto a tornare in televisione con la nuova edizione di Caduta Libera. La data di partenza è fissata per domenica 9 settembre alle 18:45 su Canale 5. Intervistato dal settimanale Chi, Gerry Scotti ha dichiarato che arriva dopo quasi tre mesi di non concorrenza con il quiz preserale della Rai: “L’estate prossima piuttosto mi invento un programma e, se ...

Ripescaggi Serie B : Sportitalia rivela le tre squadre favorite per Tornare in cadetteria : Il campionato di Serie B è stato uno dei tormentoni estivi irrisolti. In molti si sono chiesti, e si stanno ancora chiedendo, come andrà a finire il contenzioso. La Lega, attraverso una prova di forza, aveva dato mandato a procedere per stilare i calendari delle gare prevedendo un torneo a 19 squadre. Nonostante il campionato sia cominciato già da diverse giornate, nessuno scommetteva sul fatto che la situazione sarebbe stata definitiva. Le ...