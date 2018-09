Tonelli a cuore aperto | “ho pensato al ritiro | adesso alla Samp cambierà tutto”

sportfair

(Di sabato 8 settembre 2018) Lorenzocarichissimo per l’annata che lo attende,doria con mister Giampaolo può rilanciarsi ad alti livelli dopo Napoli “La mia carriera è sempre stata caratterizzata da alti-alti e bassi-bassi, ma veramente molto bassi. In passato o anchedi non continuare più perché ero mentalmente a pezzi dopo alcune situazioni prettamente calcistiche. In quell’agosto pativo per una condizione fisica che non mi lasciava esprimere al 100%. Ma proprio lì ho capito che se ti fai abbattere dagli eventi, ti lasci andare al destino. Se lotti ti poni degli obiettivi, sei tu che lo crei“. Lorenzosi è sfogato ai microfoni del Secolo XIX, parlando di una carriera in cerca di rilanciodoria. “Dal punto di vista della gestione fisica qui mi sono sentito rinascere perché ho possibilità di individualizzare molto e mi permette di ...