Tommaso Paradiso : frontman dei Thegiornalisti : 'Credo nell'educazione' : Tra anticipazioni e racconti, si parla anche del veleno che passa sui social e della politica che oggi più che mai dovrebbe parlare meglio alla gente. I Thegiornalisti saranno in tour, già quasi ...

Un'estate da Paradiso : Tommaso domina la classifica e scrive pop per tutti : Comunque vada, lui c'è. Da tre anni Tommaso Paradiso è l'uomo partita del tormentone pop, quello che non sbaglia un colpo e quindi, com'è prevedibile, ora si ritrova sotto i colpi degli integralisti. ...

Ho trovato il degno erede di Carlo Vanzina. Si chiama Tommaso Paradiso : Carlo Vanzina è morto, lunga vita a Tommaso Paradiso. Questo ho pensato quando ho saputo che il regista di “Sapore di mare” non avrebbe girato più nulla. Sono due ordini di grandezza diversi? Probabile. Ma io non mi rassegno, non voglio considerare irrimediabilmente perduta quell’Italia vacanziera.

Video dei Thegiornalisti in Felicità puttana - il nuovo tormentone estivo di Tommaso Paradiso in piazza del Popolo : L'esibizione dei Thegiornalisti in Felicità puttana ha portato in piazza del Popolo a Roma, nella prima serata del Wind Summer Festival, quello che resterà uno dei tormentoni più riusciti di questa stagione estiva con i suoi iconici versi (dal "vocale di dieci minuti" allo stesso titolo della canzone). Da quando è stato rilasciato lo scorso maggio, il brano del gruppo formato da Tommaso Paradiso, Marco Antonio Musella e Marco Primavera si è ...