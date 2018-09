Tim ed Enel | i nemici amici che cableranno tutta l' Italia

Enel X - da Banca europea per invesTimenti - Bei - 115 mln per 14mila colonnine auto elettrica : ROMA - La Banca europea per gli investimenti , Bei, è al fianco di Enel nel piano di installazione di circa 14.000 colonnine di ricarica per i veicoli elettrici in tutta Italia nei prossimi...

Porto Civitavecchia - Enel cerca nuovi operatori per scaricare carbone : 300 lavoratori in sciopero per una setTimana : Nell'ambito di quella politica, c'era anche la garanzia di lavoro per le maestranze locali. "È dalla fine dell'800 " ricorda Enrico Luciani, presidente della Compagnia Portuale di Civitavecchia " che ...