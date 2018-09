Tim : Di Maio - no a vendita Sparkle : ANSA, - ROMA, 8 SET - "Il mio obiettivo è che il paese sia cablato ma non permetteremo che si venda Sparkle " la controllata di Tim che gestisce la rete primaria che porta l'informazione tra i grandi ...

ILVA - DI MAIO : "RISULTATO MIGLIORE POSSIBILE"/ Ul Tim e notizie - c'è accordo : "In fabbrica non entra Jobs Act" : ILVA , accordo tra Arcelor Mittal e sindacati. Ultime notizie Taranto, Francesca Re David della Fiom sottolinea: "Luigi Di MAIO ha avuto un ruolo importante"(Pubblicato il Thu, 06 Sep 2018 18:28:00 GMT)

Ilva - Di Maio : "Siamo all'ul Tim o miglio" : 11.36 "Sull' Ilva siamo all'ultimo miglio.Sono state 18 ore di trattativa in cui i protagonisti sono stati i rappresentanti dei lavoratori e in cui si è cercato di raggiungere il migliore risultato possibile nelle peggiori condizioni possibili". Cosi il ministro Di Maio entrando al ministero dello Sviluppo. "La gara vinta da Mittal non aveva la possibilità di tutelare l'interesse pubblico concreto e attuale. Questo accordo invece fa si che ...

Ilva - trattative verso la chiusura. L’azienda : “10.700 assunzioni”. Di Maio : “Siamo all’ul Tim o miglio” : Su Ilva “aspettiamo qualche altra ora, ma sono molto fiducioso. Siamo all’ultimo miglio“. Così ilo ministro dello Sviluppo Economico, Luigi Di Maio , all’uscita dai palazzi del ministero, dopo una notte di trattative a oltranza con sindacati e ArcelorMittal che si sono protratti per tutta la notte. In attesa di una ripresa dei colloqui tra le parti, programmata intorno alle 10.00, i rappresentanti dei lavoratori hanno ottenuto ...

Di Maio - ecco lo Spazza Corrotti : “non vedranno più lo Stato"/ Ul Tim e notizie - Salvini "No a processi sommari" : Di Maio , ecco lo Spazza Corrotti : “non vedranno più lo Stato". Ultime notizie Governo, Matteo Salvini replica al collega vice premier: "No a processi sommari"(Pubblicato il Wed, 05 Sep 2018 10:17:00 GMT)

Ponte Morandi - decreto legge per Genova e aiuti a famiglie e imprese/ Ul Tim e notizie - scontro Toti-Di Maio : Ponte Morandi , Toninelli: "Autostrade non ricostruirà": Ultime notizie Genova , il ministro assicura Aspi ripagherà l'intervento. Poi l'annuncio: "Alloggi agli sfollati entro 3 mesi".(Pubblicato il Wed, 05 Sep 2018 09:37:00 GMT)

DiMaio - trattiamo invesTimenti in deficit : ANSA, - ROMA, 5 SET - "Stiamo decidendo come spendere i soldi che abbiamo e quanto utilizzare di investimenti in deficit per soddisfare quello che abbiamo garantito nel nostro Contratto di governo" ...