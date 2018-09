«The Movement» | la fondazione anti Ue di Bannon che ha conquistato anche Salvini

Salvini incontra Bannon - l'ex stratega di Trump. E aderisce al suo «The Movement» - Che cos'è? : «Tutto il Mediterraneo è nel cuore della nostra politica europea sulle migrazioni - ha detto Macron - ma deve trattarsi di una chance e non di una paura». Ma che cos'è The Movement? Le origini della ...

Salvini incontra Steve Bannon e aderisce alla sua fondazione The Movement : Governo ultime notizie - Le ultime sul governo e sulla politica italiana - Diretta , aggiornare la pagina per le ultime news, Venerdì 7 settembre ore 16.50 Salvini incontra Steve Bannon e aderisce alla sua fondazione The Movement Matteo Salvini ha ...

Salvini vede Bannon e Modrikamen e aderisce a The Movement : Il ministro dell'Interno e leader della Lega, Matteo Salvini, ha incontrato questa mattina Steve Bannon, ex stratega politico di Donald Trump, e Mischael Modrikamen, uno dei fondatori di The Movement, la fondazione che mira a riunire le forze euroscettiche e nazionaliste europee. A riferirlo è Mischael Modrikamen che posta su twitter due foto dell'incontro annunciando anche l'adesione di Salvini alla fondazione "The Movement": "Meeting ce ...

Steve Bannon pronto a creare The Movement - fondazione anti-Soros : Quei due sono l' incarnazione dell'establishment e fanno politica ripetendo senza sosta le bugie dei tecnocrati.' The Movement fornirà assistenza ai 'principali avversari della visione del mondo ...