The Equalizer 2 film al cinema | cast | recensione | curiosità

The Equalizer Il vendicatore film stasera in tv 25 agosto : cast - trama - curiosità - streaming : The Equalizer Il vendicatore è il film stasera in tv sabato 25 agosto 2018 in onda in prima serata su Rai 4. La pellicola diretta da Antoine Fuqua ha come protagonista Denzel Washington. Di seguito ecco scheda, cast, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV The Equalizer Il vendicatore film stasera in tv: cast e scheda TITOLO ORIGINALE: The Equalizer USCITO ...