Terremoti in Croazia | scossa magnitudo 4 3 in Dalmazia

meteoweb.eu

(Di sabato 8 settembre 2018) Scosse di terremoto sono registrate sulla costa dalmata dellae nel sud della Bosnia-Erzegovina: i media locali hanno reso noto che l’evento più forte,4.3, è stato localizzato nella serata di ieri in una zona a pochi km da Imotski, in, a est di Spalato. Un’altro terremoto,3.7, è stato rilevato nei pressi di Posusje, a poca distanza da Imotski ma in territorio bosniaco. Non si hanno al momento notizie su eventuali danni a persone o cose. L'articoloin4.3 inMeteo Web.