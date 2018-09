Tennis | Us Open U18 | fantastico Musetti | piega Brooksby e vola in finale

Diretta/ Us Open 2018 S. Williams Osaka streaming video e tv : la giapponese per la storia (Tennis - finale) : Us Open 2018, Diretta S. Williams Osaka streaming video e tv, orario della partita di tennis che sarà la finale femminile del torneo a New York (oggi 8 settembre)(Pubblicato il Sat, 08 Sep 2018 18:42:00 GMT)

Tennis - Us Open : Nadal si ritira - finale Del Potro-Djokovic : Nadal e Federer, sempre loro, si sarebbero contesi tutto il Tennis del mondo, Australian Open, Roland Garros, Wimbledon e Us Open: tutto nelle loro mani, comprese le prime due posizioni al mondo, in ...

Tennis - Us Open : la Williams a caccia del record di Slam : Appena conquistata la 31ª finale in un Major, Serena fa ridere tutto lo stadio che l'adora: «A rete in genere ci vengo solo per stringere la mano alla mia avversaria a fine partita. Stasera però ...

Tennis - Us Open : Musetti in semifinale come Gaudenzi : ZEPPIERI - C'è mancato poco che gli azzurri in semifinale fossero due, perché Giulio Zeppieri non si è affatto lasciato intimorire dal numero 1 del mondo Tseng, già trionfatore quest'anno a Wimbledon ...

Us Open 2018 : infortunio Nadal - le condizioni del Tennista spagnolo : Rafa Nadal esce malconcio dalla tanto attesa semifinale con Del Potro. Il campione spagnolo è stato costretto al ritiro dopo aver perso i primi due set col punteggio di 7-6 6-2. Troppo forte il dolore al tendine rotuleo del ginocchio destro per poter continuare la partita. I primi turni degli US Open avevano già mandato qualche segnale a Nadal ma ieri continuare era praticamente impossibile. In conferenza stampa lo spagnolo ha parlato del suo ...

Tennis - Us Open : Djokovic batte Nishikori - è in finale contro Del Potro : andata a finire come nelle ultime 13 volte: Novak Djokovic ha battuto Kei Nishikori. Stavolta il giapponese ha caricato a salve la sua racchetta e ha issato bandiera bianca senza mai creare davvero ...

Serena Williams e la giapponese Naomi Osaka finaliste allo Us Open di Tennis : Saranno l'americana Serena Williams e la giapponese Naomi Osaka le finaliste dello Us Open, quarta e ultima prova del grande Slam di tennis. Sui campi di Flushing Medows a New York, la Williams , che ...

Tennis - Us Open : Serena Williams in finale - sfiderà la giapponese Osaka : NEW YORK - Saranno Serena Williams e Naomi Osaka a contendersi sabato il trofeo degli Us Open, ultimo Slam del 2018 in corso sul cemento di Flushing Meadows, a New York. Nella notte italiana - sotto ...

Tennis : US Open - finale Williams-Osaka : Serena Williams , WTA 26, andrà a caccia sabato del suo 24o titolo del Grande Slam della carriera e potrebbe così raggiungere il record assoluto di ...

Tennis - Us Open Djokovic 'vendica' Federer. Nishikori-Osaka - record giapponese : NEW YORK - Novak Djokovic e Kei Nishikori completano il quadro delle semifinali degli Us Open, quarta e ultima prova stagionale dello Slam, in dirittura d'arrivo a New York. Nella notte italiana, dopo ...

Tennis : Us Open - Djokovic in semifinale : ANSA, - ROMA, 6 SET - Anche Novak Djokovic si guadagna l'accesso alle semifinali degli Us Open di Tennis, a Flushing Meadows. Il serbo, n. 6,, ha piegato la resistenza del giovane e intraprendente ...

Tennis Us Open - Djokovic fa fuori Millman : Al n° 55 del mondo John Millman non riesce di ripetere il colpaccio con cui aveva eliminato Roger Federer agli ottavi, qualificandosi per i primi quarti di finale in un Major della sua carriera. Novak Djokovic non ...