Tennis | Us Open | Nadal si ritira | finale Del Potro-Djokovic

Tennis - Us Open : la Williams a caccia del record di Slam : Appena conquistata la 31ª finale in un Major, Serena fa ridere tutto lo stadio che l'adora: «A rete in genere ci vengo solo per stringere la mano alla mia avversaria a fine partita. Stasera però ...

Tennis - Us Open : Musetti in semifinale come Gaudenzi : ZEPPIERI - C'è mancato poco che gli azzurri in semifinale fossero due, perché Giulio Zeppieri non si è affatto lasciato intimorire dal numero 1 del mondo Tseng, già trionfatore quest'anno a Wimbledon ...

Us Open 2018 : infortunio Nadal - le condizioni del Tennista spagnolo : Rafa Nadal esce malconcio dalla tanto attesa semifinale con Del Potro. Il campione spagnolo è stato costretto al ritiro dopo aver perso i primi due set col punteggio di 7-6 6-2. Troppo forte il dolore al tendine rotuleo del ginocchio destro per poter continuare la partita. I primi turni degli US Open avevano già mandato qualche segnale a Nadal ma ieri continuare era praticamente impossibile. In conferenza stampa lo spagnolo ha parlato del suo ...

Tennis - Us Open : Djokovic batte Nishikori - è in finale contro Del Potro : andata a finire come nelle ultime 13 volte: Novak Djokovic ha battuto Kei Nishikori. Stavolta il giapponese ha caricato a salve la sua racchetta e ha issato bandiera bianca senza mai creare davvero ...

Serena Williams e la giapponese Naomi Osaka finaliste allo Us Open di Tennis : Saranno l'americana Serena Williams e la giapponese Naomi Osaka le finaliste dello Us Open, quarta e ultima prova del grande Slam di tennis. Sui campi di Flushing Medows a New York, la Williams , che ...

Tennis - Us Open : Serena Williams in finale - sfiderà la giapponese Osaka : NEW YORK - Saranno Serena Williams e Naomi Osaka a contendersi sabato il trofeo degli Us Open, ultimo Slam del 2018 in corso sul cemento di Flushing Meadows, a New York. Nella notte italiana - sotto ...

Tennis : US Open - finale Williams-Osaka : Serena Williams , WTA 26, andrà a caccia sabato del suo 24o titolo del Grande Slam della carriera e potrebbe così raggiungere il record assoluto di ...

Tennis - Us Open Djokovic 'vendica' Federer. Nishikori-Osaka - record giapponese : NEW YORK - Novak Djokovic e Kei Nishikori completano il quadro delle semifinali degli Us Open, quarta e ultima prova stagionale dello Slam, in dirittura d'arrivo a New York. Nella notte italiana, dopo ...

Tennis : Us Open - Djokovic in semifinale : ANSA, - ROMA, 6 SET - Anche Novak Djokovic si guadagna l'accesso alle semifinali degli Us Open di Tennis, a Flushing Meadows. Il serbo, n. 6,, ha piegato la resistenza del giovane e intraprendente ...

Tennis Us Open - Djokovic fa fuori Millman : Al n° 55 del mondo John Millman non riesce di ripetere il colpaccio con cui aveva eliminato Roger Federer agli ottavi, qualificandosi per i primi quarti di finale in un Major della sua carriera. Novak Djokovic non ...

US Open – Del Potro carico per la semifinale : “voglio battere i migliori. Non credo questo sia il mio miglior Tennis” : Juan Martin Del Potro in fiducia in vista della semifinale degli US Open: il tennista argentino voglioso di far bene nelle fasi salienti dello Slam americano Ieri notte Juan Martin Del Potro ha raccolto un importante successo, dando un dispiacere al pubblico americano, eliminando l’idolo di casa John Isner. Il tennista argentino si è imposto in rimonta al quarto set, dopo 3 ore e 29 minuti di battaglia. Del Potro sente di stare bene ...