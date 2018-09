TEMPTATION ISLAND VIP 2018 Anticipazioni | Nilufar e Giordano tra vecchie fiamme e

Gonzalez si preannuncia come uno dei grandi protagonisti diVip, ildel reality haGonzalez secondo le anticipazioni diVip si sta rendendo protagonista del reality. Il belha calamitato calamitato su di sé le attenzioni di, fidanzata con Patrick Baldassarri. Ma chi è lo spagnolo capace di far perdere la testa alla showgirl ...

: Tutti gli spoiler sulla prima edizione diVip, "emozionante" sin dalle premesse. In unsu Instagram, ledi.(Pubblicato il Sat, 08 Sep04:05:00 GMT)

: Stando a quanto rivela il sito 361magazine,sarebbe stata tentata da Ivan Gonzalez Sono partite da fine agosto le registrazioni diVip e già prima della messa in onda iniziano a trapelare le prime indiscrezioni. Uno dei tanti scoop usciti dall’Is Morus Relais ha come protagonista la stellare. Ebbene sì, secondo 361 Magazine, la bionda showgirl avrebbe letteralmente perso la testa per un ...