Temptation Island | Alessandra De Angelis incinta di nuovo | “Devo stare più attenta con

Temptation Island - Emanuele e Alessandra di nuovo genitori : il pancino su Instagram (FOTO) : A un anno esatto dalla nascita della loro prima figlia Beatrice Emma, Alessandra De Angelis ed Emanuele D’Avanzo aspettano il secondo figlio. L’ex protagonista della seconda edizione di Temptation Island del 2015 lo ha annunciato con una diretta Instagram in cui ha svelato ai follower di essere incinta di 7 settimane, mostrando poco fa la foto della sua pancia che cresce. Poco dopo, anche il futuro ‘papà-bis’ Emanuele D’Avanzo, ha spiegato ...

Temptation Island Vip - l’anticipazione di Simona Ventura e il video su Instagram : La conduttrice ha raccontato le emozioni alla vigilia della prima puntata del reality: su Instagram un breve ma...

Temptation Island - Aurora Betti : il ritorno in tv e il matrimonio con Simone Aresti : Che fine ha fatto Aurora Betti di Temptation Island: nuova vita per l’ex fidanzata di Gianmarco Valenza Passano gli anni e le edizioni ma Aurora Betti resta una delle protagoniste indiscusse di Temptation Island. Oggi l’ex fidanzata di Gianmarco Valenza è una mamma e compagna devota, che nell’ultimo periodo ha messo da parte la sua […] L'articolo Temptation Island, Aurora Betti: il ritorno in tv e il matrimonio con Simone ...

Temptation Island - Emanuele e Alessandra di nuovo genitori : l’annuncio su Instagram : Un anno dopo la nascita di Beatrice Emma, la coppia protagonista della seconda edizione del reality aspetta un altro figlio

“Non l’hai detto!”. Temptation Island - Lara rivede Michael a Uomini e Donne. Ed ecco che succede : Anche se ora la prima, inedita edizione di Temptation Island Vip domina le cronache, non ci siamo affatti dimenticati dei protagonisti di quella Nip. A ben guardare, il docu-reality estivo di Filippo Bisciglia si è concluso poco tempo fa e nell’ultima puntata dello show, il conduttore ha tirato le fila. Due personaggi a caso: Lara Rosie Zorzetto e Michael De Giorgio. Se il falò, uno dei pochi avvenuto allo scadere dei 21 giorni ...

Temptation Island VIP 2018/ Anticipazioni - Nilufar e Giordano tra vecchie fiamme e cambiamenti caratteriali : Tutti gli spoiler sulla prima edizione di TEMPTATION ISLAND Vip, "emozionante" sin dalle premesse. In un video su Instagram, le Anticipazioni di Simona Ventura.(Pubblicato il Sat, 08 Sep 2018 11:35:00 GMT)

Temptation Island Vip – Chi è Ivan Gonzalez? Da ‘Uomini e Donne’ a ‘Supervivientes’ : ecco il tentatore che ha stregato Valeria Marini [GALLERY] : Ivan Gonzalez si preannuncia come uno dei grandi protagonisti di Temptation Island Vip, il tentatore del reality ha stregato Valeria Marini Ivan Gonzalez secondo le anticipazioni di Temptation Island Vip si sta rendendo protagonista del reality. Il bel tentatore ha calamitato calamitato su di sé le attenzioni di Valeria Marini, fidanzata con Patrick Baldassarri. Ma chi è lo spagnolo capace di far perdere la testa alla showgirl ...

Temptation Island VIP 2018/ Anticipazioni - video : Simona Ventura annuncia "emozioni forti" : Tutti gli spoiler sulla prima edizione di TEMPTATION ISLAND Vip, "emozionante" sin dalle premesse. In un video su Instagram, le Anticipazioni di Simona Ventura.(Pubblicato il Sat, 08 Sep 2018 04:05:00 GMT)

Temptation Island Vip - Valeria Marini ha tradito il compagno per un concorrente ?? : Stando a quanto rivela il sito 361magazine, Valeria Marini sarebbe stata tentata da Ivan Gonzalez Sono partite da fine agosto le registrazioni di Temptation Island Vip e già prima della messa in onda iniziano a trapelare le prime indiscrezioni. Uno dei tanti scoop usciti dall’Is Morus Relais ha come protagonista la stellare Valeria Marini. Ebbene sì, secondo 361 Magazine, la bionda showgirl avrebbe letteralmente perso la testa per un ...

Quando andrà in onda Temptation Island Vip? : Patrick Baldassari e Valeria Marini Quando andrà in onda Temptation Island Vip? Se la promozione è ben che avviata, a pochi giorni dall’inizio della stagione nessuna data è stata ancora comunicata sull’avvio dell’atteso “viaggio nei sentimenti”. Ebbene, possiamo dirvi che il giorno fissato per la partenza è il martedì, per la precisione a partire dal 18 settembre il pubblico di Canale 5 assisterà alle tentazioni ...

Temptation Island Vip - svelata la data del debutto : Temptation Island Vip comincia martedì 18 settembre alle 21.30 su Canale 5. La prima edizione del docu-reality vede Simona Ventura tornare alla conduzione di un genere in cui brilla e vede sei coppie ...

Temptation Island Vip - gli autori : “Valeria e Patrick coppia stellare - Andrea e Alessandra gli outsider” : Lunedì 10 settembre andrà in onda la prima puntata di Temptation Island Vip. Quest’anno il reality show di Canale 5 raddoppia, presentando anche l’edizione Vip. Le coppie protagoniste della prima edizione saranno: Valeria Marini e Patrick Baldassari, Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi, Sossio Aruta e Ursula Bernardo, Andrea Zenga e Alessandra Sgolastra, Stefano Bettarini e Nicoletta Larini e Fabio e Marcella. La conduttrice del ...

Temptation Island Vip 2018/ Anticipazioni - video : Nilufar Addati "tentata" da Nicolò Ferrari? : Temptation Island Vip, Anticipazioni: Sossio Aruta e Giordano Mazzocchi beccati nel villaggio in Sardegna? Preoccupazione per Ursula Bennardo e Nilufar Addati?(Pubblicato il Fri, 07 Sep 2018 17:02:00 GMT)

Nilufar e Giordano sono cambiati dopo Temptation Island Vip : Temptation Island Vip: il rapporto tra Nilufar e Giordano è cambiato? Tra i protagonisti della prima edizione di Temptation Island Vip vi sono anche Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi, ex tronista ed ex corteggiatore di Uomini e Donne. Hanno accettato di mettere alla prova i loro sentimenti, consapevoli del fatto che questa avventura potrebbe avere un risvolto positivo o negativo per la loro storia. Stando alle ultime indiscrezioni, ...