Telese | A Rete 4 hanno fatto una onlus per inseguirci

In onda - Telese ancora contro Stasera Italia : "A Rete 4 hanno fatto una onlus per inseguirci" : Luca Telese raddoppia e bissa l'attacco a Stasera Italia . Durante la puntata di venerdì di In onda , il giornalista è tornato ad ironizzare sulla concorrenza dopo la stoccata lanciata la sera prima in fase di presentazione della nuova stagione di Otto e mezzo.Stavolta la provocazione è arrivata a pochi istanti dall’interruzione pubblicitaria, annunciata in maniera a dir poco particolare. “Pochi istanti di pubblicità. Il servizio pubblico ...

In Onda - Luca Telese vs Rete4 : «Hanno dovuto fare una onlus senza pubblicità per inseguirci» : Luca Telese Volano coltelli tra La7 e Rete4. E a scagliarli è proprio lui: Luca Telese. Ieri sera il conduttore di In Onda non si è trattenuto e, poco prima di lanciare la pubblicità, ha rifilato una stilettata polemica a Mediaset che con Barbara Palombelli ed il suo Stasera Italia ha deciso di competere apertamente con il canale terzopolista. Poco prima di andare in break, il giornalista cagliaritano ha affermato: “Pochi istanti di ...