Taglio tasse in due mosse | nel 2020 l' aliquota al 26%

Salvini : con Taglio tasse ripartiremo : 9.50 "Grazie ai tagli delle tasse di Trump, l'economia americana ha ripreso a crescere, alla faccia di chi predica l'austerità. Passo dopo passo, con la tassa unica anche in Italia, faremo ripartire la produzione, il lavoro, i consumi, il Paese". Lo scrive il ministro degli Interni Matteo Salvini sul suo profilo twitter.

Effetto Taglio tasse : 'aziende non hanno mai speso tanto' : Favorita dall'aumento della domanda per programmi utili a favorire una 'trasformazione digitale' del mondo corporate, l'azienda di software aziendali ha registrato un incremento dei ricavi del 27% ...

Tasse più alte per tutti? Rischio stangata dal Taglio delle agevolazioni fiscali : Quali sono le deduzioni e le detrazioni a Rischio? Una domanda che tormenta gli italiani dopo l'annuncio del piano del...

Salvini assicura il Taglio tasse nel 2018. 'L'obiettivo è introdurre il quoziente familiare' : 'L'obiettivo che mi pongo da qui fino a fine governo è introdurre il concetto di quoziente familiare, in modo da premiare la natalità e la scommessa sul futuro'. Così Matteo Salvini, in un'intervista ...

Salvini assicura il Taglio tasse nel 2018. "L'obiettivo è introdurre il quoziente familiare" : "L'obiettivo che mi pongo da qui fino a fine governo è introdurre il concetto di quoziente familiare, in modo da premiare la natalità e la scommessa sul futuro". Così Matteo Salvini, in un'intervista alla testata cattolica on line 'La nuova bussola quotidiana'. "Intanto il primo obiettivo è sostenere la parte produttiva attraverso un abbassamento delle tasse: se ...

Ora Salvini lancia la sfida all'Ue : "Taglio le tasse e abolisco la Fornero" : L'economia italiana è solida, a parte gli attacchi dei Soros di turno. Altro che i troll russi, che due volte su tre sono bufale: è la grande finanza a condizionare le economie e le vite' . E lui si ...

Sondaggi Politici/ “Taglio delle tasse” e Flat Tax : il 67% crede al Governo Lega-M5s : Sondaggi Politici elettorali, ultime notizie e intenzioni di voto: taglio delle tasse e Flat tax, il 67% dà ragione al Governo Lega-M5s. I dati e la fiducia nell'esecutivo gialloverde(Pubblicato il Thu, 02 Aug 2018 12:43:00 GMT)

Nyt - Trump studia Taglio tasse per ricchi : ANSA, - NEW YORK, 31 LUG - Donald Trump sta valutando un taglio delle tasse da 100 miliardi di dollari per i ricchi. Lo riporta il New York Times citando alcune fonti, secondo le quali l'...

Bene l'epocale Taglio delle tasseTrump fa volare l’economia Usa : L’epocale taglio delle tasse, voluto fortemente dal tycoon, ha dato una scossa all'economia creando posti di lavoro, più investimenti e più soldi. 'Le famiglie cominciano ad avere più fiducia-conferma il presidente-e ritornano a comperare’. E l’economia corre Segui su affaritaliani.it

Cicciolina in lacrime per il Taglio dei vitalizi : 'Qui solo tasse - torno in Ungheria' : Ilona Staller, in arte Cicciolina, ha fatto parte del mondo dello spettacolo nelle vesti di attrice porno, conquistandosi anche il 'titolo' di una delle più famose pornodive del settore. La sua carriera non è stata solo film e scene hot, visto che la Staller, nel 1985 si è iscritta al Partito Radicale per iniziare una personale battaglia contro il nucleare in Italia. Ma la svolta nella vita dell'attrice è arrivata nel 1987, quando con circa ...

Matteo Salvini : 'Taglio tasse in autunno ma l'Ue deve rivedere le regole' : 'Il programma di governo sarà applicato entro i limiti delle compatibilità di bilancio'. A dirlo il ministro dell'economia Giovanni Tria che ha presentato al G20 diBuenos Aires le intenzioni del governo italiano, ribadendo che anche in caso di un rallentamento della crescita non si faranno manovre pro-cicliche. '...

Dl Dignità - non ammissibili 180 emendamenti : anche Taglio tasse e-cig. Cirinnà : “Non voterò quello Pd su indennizzi” : Non ci sarà la riduzione delle tasse sulle sigarette elettroniche. La proposta della maggioranza di cancellare la “tassa sull’acqua” rientra tra i circa 180 emendamenti al decreto Dignità che non hanno passato il vaglio dell’ammissibilità. Alle commissioni Finanze e Lavoro della Camera restano da esaminare comunque circa 670 emendamenti, sui quali si dovrebbe iniziare a votare martedì. Tra questi resta anche quello del Pd che ...

Matteo Salvini : “Taglio tasse in autunno”/ Video - "Manovra economica coraggiosa : pronti a superare vincoli UE" : Matteo Salvini: “Taglio delle tasse già in autunno, andremo oltre i numeri UE, i migranti aiutiamoli in Africa". Intervista del ministro dell'interno al Corriere della Sera(Pubblicato il Mon, 23 Jul 2018 16:20:00 GMT)