SVEZIA | CHI È JIMMIE AKESSON | IL SOVRANISTA CHE FA PAURA ALL' EUROPA Ultime notizie | è

Chi è Jimmie Akesson - il sovranista che spaventa l'Europa/ Ultime notizie SVEZIA : gli slogan del nazionalista : Jimmie Akesson, il sovranista di destra che scuote la Svezia, chi è? Anti UE e anti-migranti: l’Europa trema al pensiero di un nuovo "oppositore" che potrebbe venire eletto(Pubblicato il Sat, 08 Sep 2018 17:08:00 GMT)

JIMMIE AKESSON - CHI È IL SOVRANISTA CHE VUOLE LA SVEZIA FUORI DALL'EUROPA/ Ultime notizie : verso la Swexit? : JIMMIE AKESSON, il SOVRANISTA di destra che scuote la SVEZIA, chi è? Anti UE e anti-migranti: l’Europa trema al pensiero di un nuovo "oppositore" che potrebbe venire eletto(Pubblicato il Sat, 08 Sep 2018 16:06:00 GMT)

Jimmie Akesson - il sovranista di destra che scuote la SVEZIA - chi è?/ Anti UE e anti-migranti : l’Europa trema : Jimmie Akesson, il sovranista di destra che scuote la Svezia, chi è? Anti UE e Anti-migrAnti: l’Europa trema al pensiero di un nuovo "oppositore" che potrebbe venire eletto(Pubblicato il Sat, 08 Sep 2018 15:14:00 GMT)

SVEZIA - chiuso l'esperimento di Twitter partecipato : l'account non sarà più gestito dai cittadini : Lanciato sette anni fa, è stato affidato a 365 persone che hanno pubblicato ciò che volevano. Ha collezionato 200mila tweet, 119mila nuovi follower ma anche alcuni passi falsi. "I social network sono cambiati, è il momento di pensare ad altro"

In SVEZIA i politici si schierano per il no al gasdotto Nord Stream-2 - : La maggior parte dei partiti politici svedesi è schierata per bloccare la costruzione del gasdotto russo Nord Stream-2, segnala Sveriges Radio. La stazione radio ha intervistato i rappresentanti di ...

Gian Piero Ventura torna a parlare del match contro la SVEZIA : 'Discorso chiuso - ma non vado più all'Ikea' : A Radio Anch'io Sport , confessa che oramai quella storia è per lui un capitolo chiuso e fieramente confida ' se cambio marciapiede quando incontro uno svedese? Non cambio marciapiede mai, sono una ...

Ventura : 'Dopo Italia-SVEZIA non vado più all'Ikea. Tavecchio? Mai più sentito. Sarò il primo tifoso di Mancini' : L'ex ct della Nazionale Gian Piero Ventura è tornato a parlare dalle frequenze di Radio Rai , intervenendo nella trasmissione 'Radio Anch'io lo Sport': ' La nuova Italia di Mancini? La seguirò con passione, da grande tifoso , l'azzurro per me è un valore che pesa. Spero che Mancini abbia la possibilità di lavorare su un materiale che c'è . I ...

Beach Volley - Europei Under 18 Brno. SVEZIA e Germania sul tetto del Vecchio Continente : Svezia a sorpresa tra gli uomini, Germania, molto meno sorprendente, tra le donne: questo il verdetto del campionato Europeo Under 18 che si è concluso oggi a Brno in Repubblica Ceca. In campo maschile i nuovi campioni continentali giovanili sono gli svedesi Jonathan Hellvig e David Ahman che in finale hanno spento il sogno con un secco 2-0 (21-18, 21-10) dei padroni di casa cechi Trousil/Vodicka, coppia che aveva eliminato negli ottavi gli ...

SVEZIA nel caos : attacchi alla polizia - decine di auto incendiate : Il mito della tranquilla, pacifica e tollerante Svezia vacilla sotto i colpi di una violenza insensata. Nella serata del 13 agosto, in un vero e proprio attacco coordinato, sono state date alle fiamme ...

SVEZIA - rubati antichi gioielli della corona : poi la rocambolesca fuga in motoscafo : Due ladri hanno rubato tre gioielli della famiglia reale svedese dalla cattedrale che li conservava a Strängnäs, a ovest di Stoccolma, mentre era aperta ai visitatori. Il valore è inestimabile. Ora è caccia all'uomo, con elicotteri e motovedette.--Brutta notizia per i reali svedesi: parte del tesoro della corona è stato rubato dalla cattedrale di Strängnäs, a ovest di Stoccolma, mentre la chiesa era aperta ai visitatori. Due corone e un globo ...

SVEZIA - rubati antichi gioielli della corona : poi la rocambolesca la fuga in motoscafo : Due ladri hanno rubato tre gioielli della famiglia reale svedese dalla cattedrale che li conservava a Strängnäs, a ovest di Stoccolma, mentre era aperta ai visitatori. Il valore è inestimabile. Ora è caccia all'uomo, con elicotteri e motovedette.Continua a leggere

Caldo record - in tilt pure la Manica. SVEZIA in ginocchio per gli incendi : Parigi - Ancora caos ieri nel tunnel sotto la Manica. E a lungo è rimasta bloccata Montparnasse , una delle principali stazioni ferroviarie di Parigi. I due episodi sono dovuti alla tremenda ondata di ...

Caldo record - in tilt anche la Manica. SVEZIA in ginocchio per gli incendi : Ancora caos ieri nel tunnel sotto la Manica. E a lungo è rimasta bloccata Montparnasse, una delle principali stazioni ferroviarie di Parigi. I due episodi sono dovuti alla tremenda ondata di calore che sta colpendo quest’estate l’Europa, anche i Paesi più a Nord, fino alla Svezia. Nonostante i temporali siano già iniziati, in particolare in Inghilt...

SVEZIA - studentessa blocca un aereo ed evita l’espulsione di un richiedente asilo afgano : Una studentessa e attivista è riuscita a bloccare la partenza di un aereo, da sola, impedendo così l'espulsione e il conseguente rimpatrio di un richiedente asilo afgano. L'impresa della giovane è stata trasmessa in diretta Facebook: la ragazza è rimasta in piedi, impedendo così al volo di partire, fino a che l'uomo afgano non è stato fatto scendere dal velivolo.Continua a leggere