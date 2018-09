Supermoto delle Nazioni | il ct Beltrami ha reso noto l’elenco dei piloti che comporranno

sportfair

(Di sabato 8 settembre 2018) Il commissario tecnico della FMI ha convocato treper il, che si terrà a Valencia il prossimo 30 settembre Il 30 settembre il Circuit de la Ribera ospiterà il. I migliori atleti della disciplina si affronteranno sul tracciato situato a Valencia, in Spagna, con l’obiettivo di rappresentare al meglio il loro Paese. La squadra italiana è stata presentata oggi a Sestriere (TO), dove domani si disputerà l’ultimo round del Campionato Europeo. In occasione del Trofeo, la Maglia Azzurra scenderà in pista con iconvocati dal Commissario Tecnico FMI, Massimo: Edgardo Borella, nato a Piacenza il 18/05/1991. Moto: Swm. Team: Swm. Moto Club: Motodromo Castelletto. Numero di gara SMoN: 7 Diego Monticelli, nato a Osimo (AN) il 21/02/1995. Moto: TM. Team: TM Factory Racing. Moto Club: Scintilla. Numero di gara ...