Sui temi economici Salvini si affida al professor Bagnai | l' euroscettico ' pacato'

Matteo Salvini sceglie Alberto Bagnai come voce unica della Lega Sui temi economici : Una svolta nei toni, ma anche negli uomini. E' quella imboccata da Matteo Salvini nelle ultime ore per tenere a bada mercati e spread. Le parole dello stesso Salvini e di Di Maio vanno in quella ...

Scuola - ministro Bussetti Sui temi rinnovo di contratto e concorsi : Il ministro dell’Istruzione, Marco Bussetti, si presenta all’inizio del nuovo anno scolastico con le stesse promesse di chi l’ha preceduto, promesse che, però, dovranno trovare conferme. Nel corso di un’intervista rilasciata al ‘Corriere della Sera’, il numero del dicastero di Viale Trastevere, ha ribadito come l’Italia possieda ‘gli insegnanti più vecchi d’Europa: ma presto moltissimi di ...

Riparte Presadiretta : 7 puntate Sui temi al centro dell'agenda politica : Presadiretta ricomincia a raccontare il paese per il nuovo ciclo autunnale, in onda dal 3 settembre, ogni lunedì alle 21.15 su Rai 3, in compagnia, come sempre, di Riccardo Iacona. Sette puntate sui temi al centro dell'agenda politica, con la voglia di condividere il quotidiano delle persone comuni, di raccontare la complessità dei problemi e di gettare uno sguardo verso il futuro che ci attende.La prima puntata sarà ...

L'interesse ad avvelenare i pozzi del dibattito pubblico Sui temi scientifici : Che i social forum e buona parte di internet funzionino principalmente da piattaforme pubblicitarie è un fatto assodato. Meno noto è come sta evolvendo la tecnica di propaganda. Il 23 agosto è stato ...

Forza Horizon 4 : la versione PC supporterà l'HDR e i 60 FPS Sui sistemi più performanti : Probabilmente sarete un po' titubanti nell'acquistare Forza Horizon 4, visti i problemi riscontrati al day one col terzo capitolo. Tuttavia non preoccupatei, in quanto Playground Games sembra aver capito i suoi errori e ha lavorato sodo per presentare una versione PC godibile di Forza Horizon 4.Come riporta Gamingbolt, durante un'intervista l' art director Benjamin Penrose ha affermato che il titolo supporterà l'HDR fin dal day one, inoltre il ...

La Cina vuole arrivare prima di tutti Sui sistemi di sorveglianza di massa : E ha trovato il modo per farlo: sfruttare i dati biometrici dei volti degli africani, vendendo le proprie tecnologie allo Zimbabwe The post La Cina vuole arrivare prima di tutti sui sistemi di sorveglianza di massa appeared first on Il Post.

Selvaggia Lucarelli - l’appello Sui social : “Mia mamma è scomparsa. Soffre di Alzheimer. Aiutatemi a cercarla” : “Mia mamma è scomparsa a Vasto, in Abruzzo. Soffre di Alzheimer. Aiutatemi a trovarla”. È l’appello lanciato sui social dalla giornalista Selvaggia Lucarelli, firma de Il Fatto Quotidiano, dopo l’allontanamento della madre Nadia, 75 anni, dall’ospedale della città abruzzese, avvenuto lunedì pomeriggio. La donna – vestita di nero, foulard arancione e con un cappello di paglia bianco – è stata ripresa ...

Di Maio : 'Non temiamo attacchi speculativi'. E Sui vaccini : 'Per ora resta in regime la Lorenzin' : In un'intervista al Corriere della Sera, il ministro interviene sull'allarme lanciato dal sottosegretario Giorgetti di un'offensiva speculativa a fine mese. In vista della manovra, il vicepremier ...

L’avvocato Ciro Santonicola Sui temi Concorso - Abilitazione e AFAM : Nuova rubrica settimanale. L’idea, come sempre, nasce dai docenti… il legale Ciro Santonicola si rende disponibile a pubblicare, di settimana in settimana, due risposte ai quesiti più frequenti, giunti a mezzo ticket informativo sul sito https://scuolalex.it/ DOMANDE DELLA SETTIMANA. SCUOLA SECONDARIA II GRADO. ACCESSO DIRETTO AL Concorso RISERVATO 2018, FASE TRANSITORIA. Buonasera Avvocato, sono […] L'articolo L’avvocato Ciro ...

Poche risorse per la manovra : è battaglia Sui temi-simbolo : Sarà il timore che la luna di miele governo-cittadini possa volgere al termine o l'avvicinarsi di una legge di Bilancio dove sarà difficile piantare bandierine elettorali. Sarà la tentazione di ...

ICEBERG IN GROENLANDIA MINACCIA IL VILLAGGIO DI INNAARSuiT/ Video ultime notizie - “Temiamo il peggio" : GROENLANDIA, ICEBERG alto 100 metri MINACCIA il VILLAGGIO di INNAARSUIT. Video, c'è il rischio tsunami se l'enorme massa di ghiaccio si dovesse spaccare(Pubblicato il Sun, 15 Jul 2018 11:37:00 GMT)

Mattarella riceve Salvini : "Incontro Sui temi del ministero : utile - positivo e costruttivo" : Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto questa mattina al Quirinale il Vice Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro dell'Interno, Matteo Salvini. L'incontro tra il ministro dell'Interno Matteo Salvini e il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è stato "utile, positivo e costruttivo". Lo sostiene lo stesso Salvini.Al centro del colloquio, definito molto cordiale, i temi dell'immigrazione, della ...