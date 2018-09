Sudtirol - Fraccaro | ' Doppio passaporto è un atto ostile'

Scontro Italia-Austria sul passaporto austriaco ai Sudtirolesi - Fraccaro : 'Atto ostile' : Si riaccende la polemica tra Roma e Vienna in merito alla doppia cittadinanza per gli abitanti del Sud Tirolo, in Trentino Alto Adige. Il governo italiano non è d'accordo e chiede delucidazioni al governo austriaco, Atto ostile e inopportuno lo definisce il ministro Riccardo Fraccaro. L'Austria ha sempre fatto sapere di voler procedere in concerto con le autorita' italiane ma il quotidiano sudtirolese in lingua tedesca, Tiroler Tageszeitung, ha ...