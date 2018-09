Stellaris | Console Edition - prova

eurogamer

Stellaris: Console Edition, la video anteprima dalla Gamescom 2018

(Di sabato 8 settembre 2018) L'attuale mercato dei videogiochi è un continuo melting pot. Non esistono più genere predefiniti (pure FIFA ha una modalità storia con elementi ruolistici) e piattaforme di riferimento: Final Fantasy si gioca sui telefoni e Arena of Valor su, passando dall'incredibile versione di Civilization VI e Total War per iPad. Ci sono, però, generi più ostici di altri ad essere convertiti.Nonostante l'arrivo di pro controller, touch screen a mille tocchi, 8K, VR e sensori di movimento, mouse e tastiera sono ancora la combinazione che garantisce la maggiore precisione e velocità di esecuzione. Non stupisce dunque che i generi più complessi, dagli strategici in tempo reale ai manageriali più complessi stentino ad arrivare su altre piattaforme oltre al PC.Al problema dell'interfaccia va aggiunto il fatto che solitamente i giocatorigiocano con il monitor lontano dalla loro posizione, ...