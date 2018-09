Stefano Fassina | la conversione | lancia ' Patria e Costituzione' | il suo movimento

Nasce "Patria e Costituzione" - il nuovo soggetto politico "sovranista" e di sinistra di Stefano Fassina : "Patria e Costituzione è il nome dell'associazione che avviamo oggi, 8 Settembre, nel 75esimo anniversario della rinascita della Patria". Lo ha dichiarato il deputato di Leu, Stefano Fassina , aprendo l'assemblea fondativa a Roma."Un'associazione - ha aggiunto - di cultura e iniziativa politica, dalla parte del lavoro, per affrontare la domanda di comunità, di protezione sociale e culturale, per rideclinare il nesso tra ...

La ricetta di Stefano Fassina per rilanciare la sinistra? Socialismo nazionale! : In un post su queste pagine Stefano Fassina propone la sua ricetta per dare nuovo senso e rinnovato futuro alla sinistra italiana: ripartire dalla Patria e dalla Nazione, "prendere atto che la via della sovranità democratica europea è illusoria". Per Fassina, bisogna tornare a una forte e indisturbata sovranità nazionale, solo così sarà possibile difendere gli interessi e rispondere ai bisogni degli ...