Stadio San Paolo | c' è l' ok per l' impianto di illuminazione

Narni - il San Girolamo cambia nome : Da oggi sarà Stadio Gubbiotti : Narni " La promessa, il sindaco De Rebotti e il presidente Garofoli, l'avevano già fatta il giorno dopo la sua morte, magari poteva sembrare il lancio emotivo di una perdita improvvisa, ma invece era ...

Milan - Gordon Singer a San Siro : prima allo Stadio da patron : Il figlio del proprietario del fondo Elliott in tribuna al fianco del presidente Scaroni. Con loro le leggende Maldini, Leonardo e Kakà

Stadio - il Comune alza il tiro ma Napoli-Fiorentina si giocherà al San Paolo : Nessuna fattura emessa dal Comune di Napoli, nessun bonifico da parte del Calcio Napoli: si resta in sospeso. Con toni ancora molto accesi ma con i pontieri che sono al lavoro. La società azzurra si ...

Calcio femminile : uno Stadio tutto per la Juventus Women? La società bianconera ci sta pensando : La Juventus Women vuol farsi strada nel mondo del Calcio femminile e, dopo aver conquistato lo scudetto nel suo primo anno e centrato la qualificazione in Champions League (sfida al Brøndby il 12/26 settembre nei sedicesimi di finale), sta pensando ad avere un proprio stadio in cui giocare. Come viene riportato da lfootball.it la società avrebbe pensato di sfruttare un’area, adiacente alla Continassa, dove si allena la Juventus maschile ed ...

Scontro Napoli-Comune : 'Verificare se ADL ha pagato il fitto dello Stadio San Paolo' : 'Domani invierò una lettera all'assessore e ai servizi competenti per sapere se il Calcio Napoli ha effettivamente pagato il fitto dello stadio San Paolo e pagato il 10% dell'incasso di Napoli-Milan'. ...

Stadio San Paolo - il Comune di Napoli : “Non ci sono più margini di trattativa” : Non sembra avere fine la querelle che ha per protagonisti il Napoli e il Comune in merito alla gestione dello Stadio San Paolo. Già pochi giorni fa l’assessore agli impianti sportivi Ciro Borriello aveva tuonato senza mezzi termini sulla questione sottolineando che i servizi di trasporto pubblico locale debbano essere gestiti direttamente dal club. Questa […] L'articolo Stadio San Paolo, il Comune di Napoli: “Non ci sono più ...

San Paolo - il Comune : “Stadio pronto in largo anticipo per Napoli-Milan” : Si concluderanno domani i lavori alla pista di atletica dello stadio San Paolo di Napoli, come riporta l'Ansa. L'articolo San Paolo, il Comune: “Stadio pronto in largo anticipo per Napoli-Milan” è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Napoli - 20 milioni per lo Stadio San Paolo. De Luca : 'Lo rifacciamo del tutto' : 'Stamattina abbiamo preso e formalizzato una decisione importante, destiniamo allo stadio San Paolo venti milioni di euro per rifarlo completamente'. Lo ha detto il presidente della Regione Campania ...

Napoli - lavori allo Stadio San Paolo : le partite non sono a rischio : Stadio san Paolo Napoli lavori. Mancano ormai meno di due settimane all’inizio della nuova stagione, ma per il Napoli e i suoi tifosi c’è un problema non da poco da risolvere: i lavori attualmente in corso allo Stadio San Paolo. Le operazioni sono partite solo il 27 luglio, con circa 40 giorni di ritardo rispetto […] L'articolo Napoli, lavori allo Stadio San Paolo: le partite non sono a rischio è stato realizzato da Calcio e ...

Alessandria - tifosi in rivolta contro la Juve U23 : 'Lo Stadio è solo nostro' : Una scelta presa non benissimo dai tifosi locali, che sui social hanno creato - come riporta la Gazzetta dello Sport - un comitato anti Juve per stilare un duro comunicato : 'È una decisione ...

Napoli - De Laurentiis : 'Lo Stadio San Paolo è diventato una barzelletta' : Un commento anche su Ochoa, portiere dello Standard Liegi e obiettivo del Napoli: "Siamo stati con i suoi agenti - ammette De Laurentiis, sempre su Sky Sport -mi auguro che arrivi da noi, ma abbiamo ...

Stadio San Paolo di Napoli – Ancora controversie nel progetto di riqualificazione : Ennesima vertenza sullo Stadio San Paolo di Napoli Lopa e Catapano (MNS): Il progetto di riqualificazione del San Paolo, deve essere compatibile con le esigenze del club, della collettività e del territorio e che come già avvenuto per molti club internazionali, dovrà essere la società azzurra a presentare il progetto e sostenere i costi principali ed il comune autorizzare la riqualificazione del suolo dove sorge lo Stadio. Quello degli ...

Scempio San Paolo : solo 7 operai nel maxicantiere dello Stadio E al Milan mancano solo 22 giorni : Sembra un poligono di tiro dopo l?esercitazione di un plotone dei Marines e si sa che in America si spara con l?artiglieria pesante anche se il nemico è solo immaginario. Il San...