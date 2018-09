Spread | il rischio Italia fa meno paura E la Germania ha i suoi guai

Quanto pesa il rischio «Italexit» sullo Spread : Pubblichiamo un intevento uscito il 29 agosto su Vox.eu, il portale del Centre for Economic Policy Research (Cepr)....

Spread e BTP volatili : rischio o opportunità? La view dei broker : Gli analisti riconoscono che un lungo periodo di incertezza politica in Italia contribuirà ad alimentare la volatilità, ma al contempo darà vita anche a delle opportunità. Diversa la posizione degli ...

Pensioni in LdiB2019 : nuova ipotesi quota 100 modulare - mentre persiste il rischio Spread : Le ultime novita' sulle Pensioni ad oggi 24 agosto 2018 vedono emergere una nuova ipotesi di rimodulazione della quota 100, il meccanismo di pensionamento anticipato in arrivo all'interno della legge di bilancio 2019 [VIDEO] che dovrebbe consentire la quiescenza attraverso l'unione dell'eta' anagrafica e dell'anzianita' contributiva. Nel frattempo continua però a crescere anche la preoccupazione sull'andamento dei conti pubblici, dopo che ...

Lo spettro Italexit dietro al boom dello Spread - il mercato scruta il rischio di uscita dall'euro : I mercati risuonano l' allarme spread per l'Italia, se è vero che il differenziale di rendimento tra i nostri bond e quelli 'benchmark' tedeschi si è allargato ormai stabilmente a 280 punti base per ...

Spread si surriscalda ancora tra rischio Italia a corsa ai Bund per crisi turca : Nuovo scatto in avanti dello Spread che si avvicina pericolosamente ai picchi toccati il 29 maggio all'apice della crisi politica in Italia. Il differenziale di rendimento tra Btp decennale e Bund ha toccato in avvio di giornata un massimo a 274,8 punti base dai 268 a cui si era spinto venerdì scorso complici anche i ...

La Turchia spaventa l'Europa : crolla la Lira - rischio contagio per banche e Spread : "Effetti sullo spread e sull'euro". La Banca centrale europea in allerta per il contagio della crisi economica e monetaria...

ALLARME Spread/ Le mosse di Lega e M5s aumentano il 'rischio Troika' : Se lo SPREAD sale non è per una manovra contro il Governo italiano. Che tuttavia non sembra far altro che accrescere il rischio Troika per il Paese.

ALLARME Spread/ Le mosse di Lega e M5s aumentano il "rischio Troika" : Se lo SPREAD sale non è per una manovra contro il Governo italiano. Che tuttavia non sembra far altro che accrescere il rischio Troika per il Paese. UGO BERTONE(Pubblicato il Sat, 04 Aug 2018 06:01:00 GMT)BORSA & SPREAD/ Ecco perché il “rischio Italia” è tornato ad agosto, di P. AnnoniFINANZA E POLITICA/ L'aiutino della Merkel a Trump (e all'Italia), di U. Bertone

BORSA & Spread/ Ecco perché il "rischio Italia" è tornato ad agosto : Il rischio Italia torna a farsi sentire sui mercati. Lo SPREAD è cresciuto molto e la cosa ha avuto un impatto anche sui titoli bancari in BORSA.

BORSA & Spread/ Ecco perché il “rischio Italia” è tornato ad agosto : Il rischio Italia torna a farsi sentire sui mercati. Lo SPREAD è cresciuto molto e la cosa ha avuto un impatto anche sui titoli bancari in BORSA. Il commento di PAOLO ANNONI(Pubblicato il Fri, 03 Aug 2018 06:02:00 GMT)PIL E POLITICA/ L'Italia resta sospesa tra l'incubo SPREAD e la speranza Usa, int. a L. CampiglioGEO-FINANZA/ Se i dazi negli Usa piacciono anche agli avversari di Trump, di P. Annoni

Piazza Affari ko (-1 - 7%) con dazi e «rischio Italia». Spread risale in area 250 : Il presidente americano Trump ha minacciato di innalzare da 10% al 25% i dazi su circa 200 miliardi di dollari di beni importati dalla Cina. La BoE ha alzato il costo del denaro allo 0,75%, mentre ieri la Fed aveva lasciato i tassi invariati. A Milano pesanti Poste e Tenaris, giù le banche...

Rischio Spread per gli assicurati : Gli investimenti degli assicuratori italiani hanno raggiunto 850 miliardi, pari al 50% del pil ma oltre 300 miliardi sono investiti in titoli di Stato italiano. Un dato che fa aumentare il Rischio-...

Governo - Cottarelli : “Spero che esecutivo non aumenti deficit - il rischio sarebbe crisi da Spread. Utile la stretta di Monti” : “Spero che il Governo non aumenti il deficit. In quel caso ci sarebbe il rischio di una crisi da spread“. A dirlo, al Festival del lavoro di Milano, è Carlo Cottarelli, presidente dell’Osservatorio sui conti pubblici. “L’idea che aumentando il deficit, il Pil cresce e questo fa diminuire il debito pubblico, non l’ho mai vista in nessun Paese”. Nell’ultimo rapporto pubblicato dal suo osservatorio, ...