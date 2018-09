Spartak Mosca | colpo Terry | ha svolto le visite mediche a Villa Stuart

John Terry non molla : visite mediche con lo Spartak Mosca : John Terry non intende ritirarsi dal calcio giocato ed all’età di 37 anni si trasferirà in Russia per una nuova esperienza John Terry sempre più vicino allo Spartak Mosca. Il 37enne inglese sta svolgendo in queste ore le visite mediche a Roma a Villa Stuart e in caso di esito positivo proseguirà la sua carriera in Russia. Il difensore, per anni bandiera del Chelsea, la scorsa stagione ha giocato all’Aston Villa in Championship, ...