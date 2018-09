Soverato | migrante aggredisce cittadino | il sindaco lo manda ko con un pugno

Blastingnews

: RT @carmenzarc1: Il sindaco di Soverato, Ernesto Alecci, è intervenuto a difesa di un cittadino minacciato con una bottiglia di vetro da un… - Mary83_9 : RT @carmenzarc1: Il sindaco di Soverato, Ernesto Alecci, è intervenuto a difesa di un cittadino minacciato con una bottiglia di vetro da un… - joe3717 : RT @kattolikamente: Soverato: #migrante minaccia cittadino, #sindaco ex pugile lo stende con un pugno. P.S.: A scanso di equivoci il sind… - ocramirog : RT @kattolikamente: Soverato: #migrante minaccia cittadino, #sindaco ex pugile lo stende con un pugno. P.S.: A scanso di equivoci il sind… -

(Di sabato 8 settembre 2018) Una vicenda tanto inattesa quanto curiosa VIDEO si è verificata per le strade calabresi, più precisamente a, comune della provincia di Catanzaro nonché una delle mete turistiche più apprezzate della zona. Il protagonista inaspettato è il primodella localita', ilErnesto Alecci, il quale si è reso protagonista di un atto di violenza nel tentativo di fermare unche stava aggredendo un quarantenne,residente a. A quel punto, ilche passava di lì per caso, non ha potuto fare altro che correre in soccorso della vittima e reagire a dovere nei confronti dell'aggressore. Ildiè un ex pugile: con unstende ilaggressore Secondo quanto riferito dal quotidiano Il Mattino, forte dei suoi trascorsi pugilistici, ilErnesto Alecci non ci ha pensato su due volte quando davanti ai suoi occhi, ...