Sospetto suicidio la causa di morte del rapper Mac Miller

(Di sabato 8 settembre 2018) Ancora un caso di cronaca che lascia perplessi i numerosi fan del cantante, Mac, trovato morto nella sua casa in California, a San Fernando Valley. L'allarme sarebbe stato dato da un amico che forse presente o presagendo il suo folle gesto, ha chiamando il 911 al The Blast, attivando la 'spedizione immediata' per un paziente in arresto cardiocircolatorio. Purtroppo i soccorsi intervenuti verso le ore 12.00 di venerdì per tentare di salvare Mac, si sono rivelati inutili perché il suo corpo è stato trovato privo di vita. Malcom James McCormick, così si chiamava il giovane 26enne che ieri ha deciso per ragioni ancora da chiarire, di mettere fine a una vita brillante e piena di soddisfazioni. Il suo esordio in qualità diè avvenuto con successo quando, nel maggio 2011, il suo primo singolo (Knock-Knock), riuscì a posizionarsi nelle prime fila della classifica, ...