Sophia Bush prova a tornare in tv dopo l' addio a Chicago PD

(Di sabato 8 settembre 2018) A circa un anno dal suo clamorosoPD,, molto amata dal pubblico anche per One Tree Hill,in tv dalla porta principale e avrà un ruolo da protagonista in Surveillance uno spy-thriller in cui sarà un'agente NSA.Il progetto di Surveillance è però ancora soltanto abbozzato, si tratta infatti di uno dei tanti soggetti che in questo periodo vengono presentati ai network in vista della stagione televisiva 2019-20 con l'obiettivo di ottenere, almeno, l'ordine per la realizzazione di un pilot da presentare a maggio, sperando di avere un posto nel prossimo palinsesto. A differenza di molti altri, Surveillance, preso da CBS, ha la fortuna di avere già un nome importante come quello dinel cast. Rispetto a quei progetti che sono soltanto idee senza forma tutti da costruire, è già un bel passo avanti.prosegui la lettura...