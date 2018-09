Sondaggi | Salvini vola | ora la Lega è al 33 | 5% | è il risultato più alto della storia

Sondaggi POLITICI/ Fiducia e leader “forte” : Salvini trionfa con Di Maio e Renzi : SONDAGGI elettorali POLITICI, intenzioni di voto e ultime notizie: sorpasso Lega al 32%, cala Di Maio al 28%. Crollo Forza Italia al 6,9%, le prime indicazioni post-vacanze(Pubblicato il Fri, 07 Sep 2018 18:35:00 GMT)

La Lega sorride - i Sondaggi vedono Salvini staccare Luigi Di Maio. Ecco il Sondaggio Choc! : Lega al 32%, si è mangiato Di Maio. Quanti punti ha preso in un mese Sbranato da Matteo Salvini. Sulla scrivania di Luigi Di Maio è planato un sondaggio drammatico, quello di Swg per il TgLa7 di Enrico Mentana di cui sono disponibili in rete i dati saliente. E la rilevazione è clamorosa: la Lega tocca il suo massimo storico, al 32,2%, contro il 28,3% del Movimento 5 Stelle. Praticamente 4 punti percentuali in più degli alleati di governo. A ...

Franco Bechis e la soffiata su Matteo Salvini : 'La verità dietro alle sue parole sui Sondaggi' : Una reazione da volpe della politica perchè denota modestia , l'esatto contrario, per dire, di Renzi, e perchè mira a non irritare gli alleati di governo 5 Stelle e in particolare la loro fronda ...

Bagno di folla di Salvini alla Macchina di Santa Rosa a Viterbo. "Questi sono i Sondaggi che preferisco" : "Grazie Viterbo, questi sono i sondaggi che preferisco". È stato un Bagno di folla senza soluzione di continuità per Matteo Salvini, tra la gente in strada e gli invitati del ricevimento di gala in Comune e Prefettura. Proprio mentre i sondaggi danno la Lega in fortissima ascesa, addirittura sopra il 32%, quattro punti sopra i 5 Stelle, quasi il doppio del Pd, a distanza siderale da Forza Italia.Arrivato per assistere alla sfilata ...

Sondaggi politici : la Lega di Salvini distanzia il M5S di 4 punti - crolla Forza Italia : Dopo la tradizionale pausa estiva, torna l'appuntamento con i Sondaggi politici a cura degli istituti Italiani di ricerca. La prima rilevazione del mese di settembre è dell'istituto SWG, i cui risultati sono stati diffusi nella serata di ieri nel corso del TgLa7 condotto da Enrico Mentana. Il primo partito in Italia è la Lega di Matteo Salvini, a conferma dei risultati delle settimane precedenti. Seconda posizione per il M5S di Luigi Di Maio, il ...

Matteo Salvini - Sondaggio choc : Lega al 32% - si è mangiato Di Maio. Quanti punti ha preso in un mese : Sbranato da Matteo Salvini. Sulla scrivania di Luigi Di Maio è planato un sondaggio drammatico, quello di Swg per il TgLa7 di Enrico Mentana di cui sono disponibili in rete i dati saliente. E la rilevazione è clamorosa: la Lega tocca il suo massimo storico, al 32,2%, contro il 28,3% del Movimento 5 Stelle. Praticamente 4 punti percentuali in più degli alleati di governo. A luglio il vantaggio era di solo mezzo punto, ma in mezzo ci sono stati ...

Salvini nei Sondaggi vola oltre il 32% e stacca Di Maio : Continua ad aumentare il consenso della Lega. Non si può dire lo stesso del Movimento 5 Stelle che, invece, perde il gradimento di parte dell'elettorato. Appena percettibile l'aumento del consenso per il Pd e per Fratelli d'Italia. Crollo netto, invece, per Forza Italia. Sono questi i dati più rilevanti del sondaggio di Swg, che ha analizzato un campione di soggetti tra fine agosto e inizio settembre. La Lega segna un +1,9%, ...

