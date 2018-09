Siria | nuovi raid russi su Idlib | offensiva continua

Siria - nuovi raid russi su Idlib : ANSA, - ROMA, 8 SET - nuovi attacchi russi sulla provincia Siria na di Idlib sono stati lanciati nella notte, secondo l'Osservatorio Siria no per i diritti umani, dopo il nulla di fatto ai colloqui di ...

Siria : nuovi raid - Erdogan teme profughi : 15.22 Sono ripresi i raid russi sulla provincia di Idlib,in Siria , mentre c'è attesa per il vertice di Teheran di dopodomani tra il premier russo Putin,l'Iran, e il presidente turco Erdogan .Quest'ultimo spera che "il summit porti a fermare l'aggressione del regime",dice. "C'è un rischio di un massacro e di una ondata di profughi e la loro destinazione numero uno sarebbe la Turchia". La provincia è l'ultima roccaforte dei ribelli non ...

