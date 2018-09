Simona Ventura | Paola Caruso rivela che è stata lei ad aiutarla

TEMPTATION ISLAND VIP 2018/ Anticipazioni - video : Simona Ventura annuncia "emozioni forti" : Tutti gli spoiler sulla prima edizione di TEMPTATION ISLAND Vip, "emozionante" sin dalle premesse. In un video su Instagram, le Anticipazioni di Simona Ventura.(Pubblicato il Sat, 08 Sep 2018 04:05:00 GMT)

LA FIDANZATA DI PAPÀ - ITALIA 1/ Info streaming e trama del film con Simona Ventura (oggi - 7 settembre 2018) : Questa sera, venerdì 7 settembre, su ITALIA 1 va in onda il film "La FIDANZATA di PAPÀ" diretto da Enrico Oldoini. Nel cast Massimo Boldi e Simona Ventura.(Pubblicato il Fri, 07 Sep 2018 19:12:00 GMT)

“Gonfiati come prugne”. Niccolò Bettarini - brutta storia per il figlio di Simona Ventura : Un’aggressione a coltellate, poco fuori da una discoteca di Milano, che aveva fatto il giro del web visto il nome della persona coinvolta. Nei guai era finito infatti Niccolò Bettarini, 19 anni, figlio di Stefano Bettarini e Simona Ventura finito in ospedale proprio a seguito dell’accaduto. Ora, però, a distanza di settimane da quel 1 luglio, ecco saltar fuori delle intercettazioni, riportate dalla stampa, che gettano una luce ...

Simona Ventura : la sua reazione alle foto di Gerò in barca con un’altra donna : Simona Ventura, il compagno Gerò in barca con un’altra donna: la reazione della conduttrice È questo un momento d’oro per Simona Ventura che, sia a livello sentimentale che professionale, pare essere molto appagata. Ieri, però, alcune foto pubblicate nell’ultimo numero di Chi avevano fatto esplodere il gossip su lei e il compagno Gerò. Quest’ultimo, nello […] L'articolo Simona Ventura: la sua reazione alle foto di ...

Maria De Filippi - perché stoppa Simona Ventura a Temptation Island : Bettarini e la fidanzata - roba forte : È convinta di aver trovato 'il pepe necessario', Maria De Filippi . La sua casa di produzione Fascino ha posticipato in accordo con Mediaset la messa in onda di Temptation Island Vip . La conduttrice, ...

Simona Ventura su Temptation Island Vip dichiara : “Provato emozioni forti” : Temptation Island Vip anticipazioni: parla Simona Ventura In base alle ultime indiscrezioni circolate on line pare che la primissima edizione di Temptation Island Vip dovrebbe iniziare Mercoledì 12 o Giovedì 13 Settembre. Alla guida del reality show vip delle tentazioni, come molti sapranno bene, ci sarà Simona Ventura, che dopo aver ottenuto un grande successo come giurata nell’ultima edizione del talent show Amici di Maria De Filippi, ...

Temptation Island Vip - il rilancio di Simona Ventura passa anche per l'ex marito Bettarini. Valeria Marini star : Temptation Island sta ripercorendo la strada del Grande Fratello. Il reality prodotto da Fascino per Mediaset si sta facendo spazio nel palinsesto del Biscione. Dopo la fortunata serie Nip conclusasi ...

Simona Ventura racconta le storie d’amore di 6 coppie Vip. Ecco i protagonisti di Temptation Island : Dopo il clamoroso successo della versione Nip conclusasi il primo agosto, prossimamente esordisce su Canale 5 la versione Vip, guidata dall’irresistibile Simona Ventura che racconta ogni svolta saliente e ogni frangente dei sommovimenti dell’anima nell’unico docu-reality italiano che tratta i rapporti di coppia. Temptation Island torna in versione Vip con la stessa formula: le telecamere raccontano le storie e il destino di sei coppie non ...

Simona Ventura : età - altezza - peso e figli. Le curiosità sulla conduttrice : È la Simona nazionale della televisione italiana, amata e chiacchierata ma senza dubbio una delle presentatrici più popolari di sempre del piccolo schermo. Appena ventunenne vince Miss Muretto, viene eletta Donna Ideale nel 1987 e partecipa, come rappresentante per l’Italia, a Miss Universo 1988. Le tappe della sua carriera televisiva sono note ai più: debutta nel 1988 al fianco di Giancarlo Magalli nella trasmissione Domani sposi su Rai ...