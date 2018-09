Sicurezza | Capo Polizia | meglio una borsa di studio che qualche scorta in più 2

Sicurezza : capo Polizia - meglio una borsa studio che qualche scorta in più : Palermo, 8 set. (AdnKronos) - "In queste settimane sono stato in religioso silenzio sul tema delle scorte". "Ho sentito parole forti, come 'vigliacchi' o 'attività di mobbing'. Bene, vorrei ricordare che quando si decidono queste cose, ci sono delle persone che si assumono, in prima persona, delle r

Trump revoca Sicurezza a ex capo Cia : ANSA, - WASHINGTON, 16 AGO - Donald Trump ha deciso di revocare il nullaosta di sicurezza all'ex capo della Cia John Brennan e sta valutando una analoga misura per altri nove ex dirigenti, accusati di ...

ANNUNCIO CHOC SU TRENO - SALVINI : “CAPOTRENO DA PREMIARE”/ Ultime notizie : “Difende diritto alla Sicurezza” : TRENOrd, ANNUNCIO shock contro zingari: capoTRENO, "mi scuso". Ultime notizie Milano, l'operatrice ora rischia il licenziamento: "non sapevo del microfono"(Pubblicato il Sat, 11 Aug 2018 21:48:00 GMT)

Rom - Salvini con la capotreno : "Difende diritto alla Sicurezza" : "Altro che licenziata, va premiata". Matteo Salvini torna a difendere la capotrenod di Trenord che lo scorso mercoledì ha chiesto ai rom di scendere dal convoglio su cui erano saliti senza biglietto."Qualcuno ha detto che dovrebbe essere licenziata, ma secondo me andrebbe premiata perché ha difeso il diritto a viaggiare sicuri", ha detto il ministro dell'Interno a Lesina (Foggia), dove è andato a inaugurare una nuova sede della Lega, "I treni ...