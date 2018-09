Si mangia le unghie e le viene un cancro

CANCRO PERCHÈ SI mangiaVA LE UNGHIE / Dito amputato per una 20enne : ecco come l'ha scoperto : Courtney Whithorn, una ragazza australiana di 20 anni, ha subito l'amputazione di un Dito per un CANCRO cauzato dal vizio di mangiare le UNGHIE. come l'ha scoperto.(Pubblicato il Sat, 08 Sep 2018 16:10:00 GMT)

Australia - il vizio di mangiarsi le unghie è costato un dito a una 20enne : L'onicofagia, così si chiama il disturbo che spinge a mangiare compulsivamente le unghie, è costata molto cara a Courtney Whithorn, una 20enne inglese che risiede in Australia. La ragazza si mordeva le unghie con grande assiduita' specie quando era nervosa e sotto stress dopo aver vissuto una serie di eventi traumatici a scuola. Alla lunga, purtroppo, questo 'vizio' non è diventato solo un problema dal punto di vista estetico o la manifestazione ...

Si mangia le unghie per lo stress : 20enne sviluppa un cancro alla pelle e perde un pollice : La ragazza, una studentessa universitaria che vive in Australia, avrebbe iniziato a mangiarsi le unghie nel 2014 dopo aver subito atti di bullismo a scuola. Per quattro anni ha nascosto il pollice, diventato ormai nero, e quando finalmente si è decisa a rivolgersi a un medico ha scoperto di avere un raro cancro.Continua a leggere