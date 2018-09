Sezze | rientra in casa e sorprende nigeriano che fotografa la figlia minorenne

Blastingnews

(Di sabato 8 settembre 2018) A, in provincia di Latina, lo scorso giovedì notte un 30enneè stato denunciato per essere stato sorpreso are con il suo cellulare una giovaneche si trovava inpropria: a scoprire ilè stata la mamma ad accorgersi dell'uomo, che si trovava inloro perre la ragazza a distanza, del tutto ignara dell'accaduto. Sul posto sono arrivati repentini i militari di Latina che hanno fermato ile l'hanno invitato a seguirli in caserma. Stando alle informazioni riportate dalla stampa locale, pare che ilfosse un richiedente asilo politico attualmente ospitato in un struttura di Roccagorga, un comune italiano di 4.587 abitanti della provincia di Latina. L'accusa vero il 30enneL'accusa formulata nei riguardi delè stata quella di violazione di domicilio ed interferenza nella vita privata. Una ...