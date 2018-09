Serie B | traballa la panchina di Suazo | bomber Giannetti infortunato

Blastingnews

(Di sabato 8 settembre 2018) LaB in questi giorni sta facendo chiacchierare molto. La decisione del CONI non è arrivata: si doveva decidere se stabilire un format a 19 o a 22 squadre, ma nulla è ancora deciso. Si arriverà a martedì prima di sapere come sarà effettivamente composta la prossimaB. Il problema è che il campionato nel frattempo è già iniziato, quindi sono tantissimi i dubbi. Ad esempio, non è chiaro se le gare giocate saranno annullate e si ripartirà da zero con un nuovo campionato (ipotesi remota ed inapplicabile, almeno sulla carta). Se così non fosse, non si capisce come si potrebbero gestire, con le eventuali società ripescate, le prime due giornate già giocate. La decisione, inizialmente prevista per ieri, è stata rinviata a martedì prossimo e questo ha creato qualche difficoltà anche inC. Infatti il sorteggio del calendario diC era previsto per oggi, sabato 8 settembre, ...