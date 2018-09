Se l' Italexit diventa peggio di Lehman

L' Italexit non è un 'cigno nero' - ma può diventare una profezia che si autoavvera : Roma . Nella fauna politica italiana mancava solo il "cigno nero". Nei giorni scorsi il ministro degli Affari europei Paolo Savona è tornato a parlare del "Piano B" per l'uscita dall'euro, la ...

