Scuola | nuove classi di concorso Afam | di cosa si tratta?

Scuola/ 57.322 nuove assunzioni - e agli studenti chi pensa? : Il Cdm ha approvato l'immissione in ruolo, a tempo indeterminato, di 57.322 nuovi docenti. La politica del personale nella SCUOLA italiana si conferma inesistente. PIERLUIGI CASTAGNETO(Pubblicato il Fri, 10 Aug 2018 06:10:00 GMT)SCUOLA/ Via il posto fisso, la riforma dei prof più utile per i ragazzi, di W. IzzoSCUOLA/ Le 5 sfide di Bussetti per non inceppare il motore, di M. Monti