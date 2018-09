Scuola Nazionale dell' Amministrazione | concorso pubblico per reclutare 123 dirigenti

Blastingnews

: Genoa C.F.C. -Scuola Calcio Barabino & Partners. Stagione 2009/2010. Pellegri e Zaniolo. Cresciuti insieme e insiem… - AAlciato : Genoa C.F.C. -Scuola Calcio Barabino & Partners. Stagione 2009/2010. Pellegri e Zaniolo. Cresciuti insieme e insiem… - 70EnricoGobbi : RT @FurlanAnnamaria: #7settembre Pieno sostegno della @CislNazionale alla terza giornata nazionale delle Rsu e dei delegati della @cislscuo… - andreaTornix : RT @FIMCislStampa: #7 settembre, la #Fim Cisl festeggia i 35 anni del Romitorio di Amelia, Scuola di formazione nazionale per i quadri e di… -

(Di sabato 8 settembre 2018) 2 In questi giorni, è stato pubblicato il bando di unVIDEO per l'ammissione di 148 allievi al corso-selettivo di formazione funzionale al reclutamento di 123di amministrazioni statali e di enti pubblici non economici. Tutti coloro che intendono partecipare al, dovranno candidarsi in via esclusivamente telematica entro il prossimo 4 ottobre. Posti aCome gia' anticipato, con questosaranno ammessi 148 allievi al corso-organizzato dalla, con cui si vogliono123che saranno ripartiti in queste amministrazioni: Corte dei Conti, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero degli Esteri; Ministero'Interno, Ministeroa Giustizia, Ministeroa Difesa, Ministeroo Sviluppo Economico, Ministeroe Politiche Agricole, Ministeroe ...