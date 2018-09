Scuola - concorsi pubblici per educatori asilo nido a Olgiate Comasco e Cecina : come fare domanda : Vi informiamo in merito ad alcuni concorsi pubblici per la selezione di educatori asilo nido, banditi dai comuni di Olgiate Comasco (CO) e Cecina (LI). Olgiate Comasco, bando di concorso per educatori asilo nido Nel comune lombardo è stata bandita una selezione pubblica per eventuali assunzioni a tempo determinato part-time e full time di educatori asilo nido (categoria C, […] L'articolo Scuola, concorsi pubblici per educatori asilo nido a ...

Scuola - Calendario incontri Miur Sindacati su Concorsi e temi tecnici funzionalità : Ecco la calendarizzazione degli incontri tra i Sindacati e il Miur a proposito dei Concorsi e dei vari temi tecnici legati alla funzionalità di ogni singola Scuola. Scuola, fissato quest’oggi il Calendario degli incontri tra le organizzazioni sindacali e il Miur. Giovedì 6 settembre 2018 alle ore 9.30 si è tenuto l’incontro di informazione sindacale presso la […] L'articolo Scuola, Calendario incontri Miur Sindacati su Concorsi e ...

Scuola/ Personale - cattedre - concorsi : l'agenda seria di cui Bussetti non parla : Per il ministro dell'Istruzione una piccola riforma dell'esame di Stato potrebbe rendere la SCUOLA migliore. Pare non rendersi conto che il sistema è vicino al collasso. ANNAMARIA INDINIMEO(Pubblicato il Thu, 06 Sep 2018 06:10:00 GMT)SCUOLA/ Valutazione, è arrivato lo standard che mancava, di D. NotarbartoloSCUOLA/ Bussetti, il finto rivoluzionario che realizza il programma di Renzi, di M. Monti

Scuola - ministro Bussetti sui temi rinnovo di contratto e concorsi : Il ministro dell’Istruzione, Marco Bussetti, si presenta all’inizio del nuovo anno scolastico con le stesse promesse di chi l’ha preceduto, promesse che, però, dovranno trovare conferme. Nel corso di un’intervista rilasciata al ‘Corriere della Sera’, il numero del dicastero di Viale Trastevere, ha ribadito come l’Italia possieda ‘gli insegnanti più vecchi d’Europa: ma presto moltissimi di ...

Scuola - Bussetti : al via nuovi concorsi e a settembre nuovo progetto per la maturità : Ci siamo dati un metodo: analizzare nel dettaglio le criticità, studiare i dati, definire correttivi e condividerli con il mondo dell'istruzione. È così che agiremo per modificare ciò che non ha ...

Concorsi Scuola 2018 : a settembre verrà avviato l’iter - la conferma di Bussetti : Previste nuove assunzioni a partire da settembre nel settore scolastico. Il ministro dell’Istruzione Marco Bussetti – a margine del Meeting di Rimini organizzato da Comunione e liberazione – ha affermato che “ci saranno nuovi Concorsi nella scuola“, sia per il reclutamento di nuovi insegnanti sia per l’assunzione del personale amministrativo. Nuove assunzioni scuola, Bussetti: “I Concorsi ci […] L'articolo ...

A settembre nuovi concorsi nella Scuola : nuovi concorsi nella scuola. “Certo che ci saranno concorsi”. Ad assicurarlo il ministro dell’Istruzione Marco Bussetti, a margine del Meeting

Scuola - ministro Bussetti : da settembre partono i concorsi - : Lo ha detto il responsabile del dicastero dell'Istruzione a margine del Meeting di Cl, sui processi di selezione in programma: "Saranno utilizzati per il nuovo reclutamento sia per il personale ...

Scuola - Bussetti : 'Da settembre via ai concorsi' : "Certo che ci saranno concorsi nella Scuola". Lo assicura il ministro dell'Istruzione Marco Bussetti, a margine del Meeting di Comunione e liberazione a Rimini. "Saranno utilizzati per il nuovo ...

Scuola - il pastrocchio dei concorsi per prof : "Laureati e precari con 36 mesi di servizio beffati" : Novità (non positive) sui concorsi destinati ai docenti non in possesso di abilitazione. Il sindacato Anief chiede allo...