Scuola - assunzioni docenti 2018/9 : ecco i dati e i numeri di uno ‘scandalo tutto italiano’ : Ci risiamo. Anche l’inizio del nuovo anno scolastico 2018/2019, purtroppo, ripropone gli stessi problemi e gli stessi disagi incontrati negli anni passati. Su 57322 posti autorizzati dal nuovo Governo Conte, solamente 23331 (circa il 40%) sono stati individuati su posto comune. Ancora più drammatica (e anche qui non è una novità) la situazione riguardante le assunzioni sul sostegno che, […] L'articolo Scuola, assunzioni docenti ...

Scuola - flop assunzioni 2018/9 : Cgil ‘Ministro Bussetti - reclutamento docenti va rivisto’ : Il segretario generale della Flc-Cgil, Francesco Sinopoli, ha parlato dell’apertura del nuovo anno scolastico 2018/2019 ed in particolar modo del completamento delle nomine in ruolo del personale docente, definendolo come una delle ‘emergenze’. assunzioni anno scolastico 2018/9 un ‘flop’ secondo Francesco Sinopoli Sinopoli, in un editoriale pubblicato sull’edizione odierna di ‘Italia Oggi‘, ...

Scuola - assunzioni docenti 2018/9 : il mistero delle cattedre sparite in Sicilia : Il mistero delle cattedre sparite nel nulla. Così il quotidiano ‘Repubblica‘ definisce la beffa che stanno subendo, in Sicilia, centinaia di vincitori del concorso 2016 che sono ancora in attesa del loro ruolo. Sì, perché il Ministero dell’Istruzione mise a disposizione 1096 posti per la Scuola primaria in Sicilia: dei 6354 partecipanti alla selezione, solamente 708 riuscirono a […] L'articolo Scuola, assunzioni docenti ...

Il Cdm ha approvato l'immissione in ruolo, a tempo indeterminato, di 57.322 nuovi docenti. La politica del personale nella SCUOLA italiana si conferma inesistente.

Scuola : assunzioni ma non per tutti : Nella Scuola pubblica si prepara una nuova infornata di assunzioni di nuovi insegnanti. Qualche esponente parlamentare si spinge a dichiarare che questo è un grande successo. Rispetto allo scorso anno l’aumento di assunzioni è notevole. L’onorevole della Lega Sasso rilascia un comunicato stampa nel quale esprime la soddisfazione per questi numeri, in risposta a chi […] L'articolo Scuola: assunzioni ma non per tutti proviene da ...

