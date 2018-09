: Scheletri venduti in rete, tre denunciati. Indagati per traffico illegale di resti umani, erano insospettabili - Agenzia_Ansa : Scheletri venduti in rete, tre denunciati. Indagati per traffico illegale di resti umani, erano insospettabili - TelevideoRai101 : Scheletri venduti in rete, 3 denunciati - enzobottone64 : Vogli capire nemmeno morti stano tranquilli -

Tre persone sono state denunciate dai carabinieri di Milano per traffico illegale di resti umani. I tre, adulti e residenti nel Nord Italia, acquistavano online resti umani dissotterrati in Repubblica Ceca, come teschi, ossa ocompleti, per poi rivenderli sempre online a un prezzo maggiorato. Un teschio umano, ad esempio, poteva essere acquistato a 100 euro ed essere rivenduto all'estero a 600 euro.(Di sabato 8 settembre 2018)