Samsung Galaxy S10 Plus avrà la connettività 5G | ma solo in Corea?

Imperdibili sconti Samsung Days Euronics : offerta sconto Galaxy S8 - Note 8 e A5 fino al 10 settembre : I Samsung Days Euronics sono un gradito regalo per tutti i fan degli smartphone del produttore in quest'ultima parte dell'estate 2018. Sia online che in negozio da oggi 7 settembre e fino a lunedì 10 settembre, sarà possibile approfittare dello sconto del 22% su numerosissimi device. Una promozione già adottata in passato della catena di elettronica ma che oggi viene riproposta con focus sui device del brand tanto noto. Le offerte dei ...

Samsung Galaxy S10 potrebbe non avere il design innovativo che tutti si aspettano : Samsung Galaxy S10 è sicuramente lo smartphone più atteso del 2019, ma cosa succederebbe se il dispositivo fosse deludente dal punto di vista del […] L'articolo Samsung Galaxy S10 potrebbe non avere il design innovativo che tutti si aspettano proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy Watch arriva in Italia in versione Bluetooth e in tre colorazioni : Samsung Galaxy Watch è ufficialmente disponibile all'acquisto in Italia in tre colorazioni e due misure (46 e 42 mm), anche se per ora ci dobbiamo accontentare della variante solo Bluetooth: ecco prezzi e caratteristiche. L'articolo Samsung Galaxy Watch arriva in Italia in versione Bluetooth e in tre colorazioni proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy Watch arriva in Italia : quali sono i suoi rivali : (Foto: Lorenzo Longhitano) Dopo la presentazione avvenuta a fianco dello smartphone Galaxy Note 9, lo smartWatch Galaxy Watch di Samsung è pronto ad arrivare in Italia. Lo ha annunciato in queste ore la società insieme al prezzo del dispositivo, che sarà di 309 euro per la variante con cassa da 42 millimetri e di 329 euro per quella con cassa da 46. Nonostante il cambio di nome (fino all’evento di agosto gli smartWatch Samsung ricadevano ...

Riceve la patch di agosto il Samsung Galaxy Note 8 Vodafone : dettagli su XXU4CRGA : Ritorna alla carica il Samsung Galaxy Note 8 brand Vodafone con l'aggiornamento N950FXXU4CRGA, responsabile dell'apporto della patch di sicurezza di agosto (che potrete anche scaricare manualmente, attraverso il link al download, raggiunginile a questa pagina). Il pacchetto è contraddistinto dalla CHANGELIST 13688770, e presenta una date build risalente allo scorso 27 luglio. Non sappiamo in cosa esattamente la release intervenga nell'ambito ...

I 10 smartphone meno deprezzati : iPhone X - Samsung Galaxy S7 e Huawei P9 dominanti : Settembre è un mese decisamente caldo per chi pensa di acquistare un nuovo smartphone, considerando anche la presentazione imminente di nuovi prodotti che potrebbero fare la differenza, al punto che diventa interessante analizzare quanto si siano deprezzati dispositivi già commercializzati come l'iPhone X. Il ranking dei prodotti che si sono deprezzati di meno, aggiornato al 7 settembre, effettivamente ci regala diversi spunti interessanti, ...

Telenovela Bixby in italiano sui Samsung Galaxy : altro indizio incoraggiante il 7 settembre : In ambito smartphone due indizi non fanno una prova, ma di sicuro quanto trapelato di recente per alcuni Samsung Galaxy in commercio nel nostro Paese è quantomeno incoraggiante, almeno per quanto concerne coloro che si ritrovano in possesso di uno smartphone compatibile con Bixby e che, allo stesso tempo, sognano di utilizzare l'assistente vocale in italiano. Presentato in occasione della prima apparizione pubblica del Samsung Galaxy S8 un anno ...

Samsung : Galaxy Book 2 supporterà Windows 10 S-Mode : Arrivano nuovi dettagli sul rilascio del Samsung Galaxy Book 2 e sulla possibilità di sfruttare Windows 10 in modalità S. Samsung & Windows L’interesse reciproco fra Microsoft e Samsung è stato visto più volte, soprattutto per quanto concerne il progetto di Windows 10 on ARM. Un articolo rilasciato da Qualcomm, nel mese di giugno, attesta l’interesse di Samsung come partner del progetto, per implementare la nuova generazione di PC con ...

Volantino MediaWorld del 6 settembre : Samsung Galaxy S7 - S8 e Huawei P8 Lite 2017 a prezzo basso (a rate) : Ecco a voi il Volantino MediaWorld 'I Super Eroi del Tasso Zero', in corso di validità da oggi 6 settembre, fino al giorno 12 del mese. La forza di questa campagna promozionale consiste nella proposta rateale: sceglierete voi se pagare in 10, 20 o 25 comode rate mensili, naturalmente a tasso zero. Tra i prodotti a prezzo scontato l'intramontabile Samsung Galaxy S7, vostro in 25 rate da 11.96 euro ciascuna (la cifra complessiva è di 299 euro, ...

Samsung Galaxy S10 potrebbe supportare il 5G e avere un notch laterale : Samsung Galaxy S10 potrebbe essere commercializzato con una variante dotata di supporto alle reti 5G e, secondo l'ultimo brevetto, con una sorta di notch laterale per eliminare completamente le cornici laterali. L'articolo Samsung Galaxy S10 potrebbe supportare il 5G e avere un notch laterale proviene da TuttoAndroid.

In Corea sono convinti che la diagonale del Samsung Galaxy pieghevole andrà dai 4 - 6 ai 7 - 3 pollici : Una "soffiata" proveniente dalla Corea ha anticipato la dimensione dello schermo che vedremo su Samsung Galaxy X (o Galaxy F, o chissà come) L'articolo In Corea sono convinti che la diagonale del Samsung Galaxy pieghevole andrà dai 4,6 ai 7,3 pollici proviene da TuttoAndroid.

Samsung promuove l’anima ludica di Galaxy Note 9 con un’infografica : Samsung ha realizzato un'infografica per informare gli utenti sugli accorgimenti messi in campo da Note 9 in ottica gaming L'articolo Samsung promuove l’anima ludica di Galaxy Note 9 con un’infografica proviene da TuttoAndroid.

Una scheggia il Samsung Galaxy S10 con modello 5G ma in edizione limitata? : Le aspettative relative al Samsung Galaxy S10 sono copiose: l'ammiraglia 2019 sarà probabilmente quella della svolta che decreterà ancora il predominio del produttore nella produzione di smartphone o sancirà piuttosto il sorpasso di Huawei nel mercato della telefonia mobile. I progettisti stanno di certo lavorando sodo per garantire feature esclusive e uniche per la prossima ammiraglia in questi mesi: tra queste, secondo un nuovo rapporto ...