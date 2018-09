Sampdoria | passo falso in amichevole contro lo Spezia

calcioweb.eu

(Di sabato 8 settembre 2018) Per non dimenticare Genova e per tenere i muscoli accesi durante la prima sosta del campionato. Con tante assenze (dieci nazionali e cinque calciatori rimasti a Bogliasco per allenamenti individuali) e con la volontà condivisa di raccogliere fondi per le famiglie delle 43 vittime del ponte Morandi. L’andata in scena al “Picco” è riassunta tutto nel primo tempo: vantaggioe sor, che vince 2-1. Chi può calciare in porta alla prima occasione? Quagliarella, ovviamente, che apre la partita con un tentativo al volo rimpallato dalla difesa spezzina. Poi è ancora Samp con Defrel: insomma, una buona partenza in un caldo tardo pomeriggio di fine estate. La prima conclusione della squadra di Marino è datata minuto 15 e porta la firma Bidaoui. Il campanello risveglia i blucerchiati che, dopo pochi secondi, vanno avanti con Barreto: un gol figlio di un’azione ...