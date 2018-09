Salvini star a Cernobbio | diventa zio in diretta

Starbucks - file record. E Salvini twitta : 'Due ore per un caffè? Nemmeno se mi pagano' : 'Due ore di coda per un caffè da Starbucks ? Ma Nemmeno se mi pagano! Non ho parole...'. Lo ha scritto il vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini in un post sul suo account su Twitter. La ...

Salvini critica i patiti di Starbucks : "Due ore di coda per un caffé? Non ho parole" : Post semiserio sui social del ministro che commenta una delle innumerevoli foto di persone in coda a Milano

Il manager di DiCaprio e J.Lo mette gli occhi su Salvini : «Ha la stoffa di una star» : Bannon, Salvini e Modrikamen, foto da Twitter, Nell'articolo firmato da Jason Horowitz - nel quale viene rivelato che, dopo Salvini, anche Giorgia Meloni ha intenzione di aderire a The Movement, e che ...

Augusto Minzolini : 'La contraddizione di Matteo Salvini è stare con il giustizialista M5s' : E' ' accanimento giudiziario ' ma Matteo Salvini ha commesso un errore. Augusto Minzolini, con un post su Twitter, commenta il caso del soldi sequestrati alla Lega e spiega: 'Nei confronti di Salvini ...

Cernobbio - i ministri M5S danno forfait. Salvini farà da star : A Cernobbio mancano a sorpresa i ministri M5S . A cominciare da Luigi Di Maio , da Alfonso Bonafede e da Danilo Toninelli che erano previsti ma hanno dato forfait. E l'assenza dei pentastellati al ...

Scuola - Salvini : 'Investiti 2 - 5 milioni per contrastare spacciatori' : "Il ministero ha investito 2 milioni e mezzo di euro per la video sorveglianza e per una maggiore presenza di forze dell'ordine fuori dalle scuole". Lo ha annunciato Matteo Salvini, presentando al ...

Orban - Salvini e il futuro del Ppe : insieme a Bruxelles per spostare Ue verso destra : “Pensiamo che Orban sia alla periferia dell’Europa. Invece in questo momento è al centro”. Tra le tante misconcezioni italiane sul leader dell’Ungheria, questa è la più pericolosa. Lo sostiene Stefano Bottoni, ricercatore di storia all’Accademia ungherese di Scienze a Budapest. “Sono anni che ha contro i più grossi giornali europei e che a parole grandi leader gli si oppongono. Nei fatti, però, ha sempre avuto chi lo protegge all’interno del ...

Droga - Salvini lancia “Scuole sicure” : soldi a 15 Comuni per contrastare lo spaccio negli istituti. Presidi e genitori divisi : Si chiama “Scuole sicure” il piano contro lo spaccio negli istituti scolastici messo a punto dal Viminale: 2,5 milioni per installare impianti di videosorveglianza, assumere agenti di polizia locale ed incrementare i controlli davanti ai cancelli. E solo in minima parte per campagne educative. Un’operazione lanciata dal ministro Matteo Salvini che il giorno dopo l’annuncio trova diviso il fronte dei genitori, dei Presidi e degli operatori ...

Milano : tutto pronto per l'incontro Salvini-Orban Sinistra e associazioni in piazza per protestare : Il ministro dell'Interno e il premier ungherese si incontreranno in Prefettura, in piazza San Babila è prevista una manifestazione di protesta

Salvini indagato : ‘Possono arrestare me ma è difficile fermarci’ : Matteo Salvini è indagato ufficialmente, insieme al suo capo di gabinetto, per i reati di sequestro di persona, abuso di ufficio e arresto illegale. La vicenda è quella della nave Diciotti [VIDEO]della Guardia Costiera italiana, bloccata per giorni nel porto di Catania con il suo carico di circa 150 migranti eritrei per ordine del ministero dell’Interno guidato dal leader della Lega. A decidere di trasferire gli atti al Tribunale dei ministri ...

Di Maio ha detto che Salvini deve restare ministro anche se indagato : Il ministro dell'Interno Matteo Salvini è indagato e il lavoro della magistratura va rispettato. Ma Salvini non ha violato il codice etico dei ministri contenuto nel contratto di governo, quindi 'deve ...

Diciotti - Salvini indagato dai pm di Agrigento : 'Possono arrestarmi - ma non fermeranno cambiamento' : 'Le vicende relative al trattenimento a bordo della nave Diciotti hanno fatto registrare, negli ultimi giorni, - affermano i consiglieri - interventi di esponenti del mondo politico e, soprattutto, ...