Salvini prepara la nuova Lega in vista delle Europee

DIETRO LE QUINTE/ La sterzata di Salvini prepara l'ultimo assalto a Berlusconi : Salvini ha ammorbidito i toni sull'Europa, Di Maio ha fatto retromarcia sui vaccini. M5s e Lega vogliono occupare il potere in maniera più salda. ANTONIO FANNA(Pubblicato il Thu, 06 Sep 2018 06:02:00 GMT) DIETRO LE QUINTE / Se adesso la Merkel "arruola" Salvini per salvare l'Europa, di G. Da RoldCAOS PD/ Da D'Alema a Zingaretti, 20 anni di potere che hanno tradito gli ultimi, di S. Luciano

Occupazioni abusive addio : Salvini prepara censimento e sgomberi rapidi : Il ministero dell’Interno guidato da Matteo Salvini [VIDEO]ha inviato ai prefetti italiani una circolare firmata dal capo di gabinetto Matteo Piantedosi. La missiva, che porta la data di sabato 1 settembre, ha per oggetto la “occupazione arbitraria di immobili” e gli “indirizzi” da re per facilitare gli sgomberi ed evitarne di nuovi. Secondo il Viminale, infatti, l’occupazione abusiva di immobili rappresenta una delle problematiche più ...

Giorgetti : 'Se riesame conferma sequestro - Lega scompare'. Salvini prepara rifondazione : Il sottosegretario leghista, in relazione alla sentenza del tribunale del riesame sull'inchiesta dei fondi del carroccio nel periodo della gestione Bossi-Belsito, che potrebbe conferma re il sequestro ...

SPREAD E RATING/ Gli scontri Salvini -Di Maio preparano la mazzata di Moody's : Fitch conferma il RATING Italia a BBB. Ma l'outlook diventa negativo. Intanto titoli pubblici e banche soffrono. E tra sette giorni arriverà il giudizio di Moody's . UGO BERTONE(Pubblicato il Sat, 01 Sep 2018 06:00:00 GMT)VENDITA BTP/ Le sparate di Salvini e Di Maio ci costano 2,8 miliardi in più, di S. LucianoSPY FINANZA/ Ecco la tempesta perfetta per Btp, pensioni, stipendi e risparmi, di M. Bottarelli, di M. Bottarelli

Le scuse di Autostrade - che prepara 500 milioni per Genova. Di Maio : «Elemosina». Salvini : «Minimo sindacale» : Mezzo miliardo. Questo preventiva di spendere Autostrade per l'Italia tra ricostruzione del viadotto crollato e delle case danneggiate, aiuti alle famiglie di vittime e sfollati e interventi su strade cittadine e trasporti pubblici per alleviare l'emergenza-traffico causata dalla tragedia del Ponte Morandi. Al mezzo miliardo si dovranno aggiungere i risarcimenti, quando saranno accertate le responsabilità del crollo...