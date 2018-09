Salvini | “Non c’è nessun golpe giudiziario Inchieste? Rispetto lavoro di tutti | spero

Salvini indagato - Bonafede contro il ministro : “Non ci faccia tornare alla seconda Repubblica” : Non sono piaciute al ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, le parole del vicepresidente del Consiglio, Matteo Salvini, contro la magistratura e i giudici che lo hanno indagato per il caso della nave Diciotti: "Non credo che Salvini abbia nostalgia di quando la Lega governava con Berlusconi. Chi sta scrivendo il cambiamento non può pensare di far ritornare l'Italia nella seconda Repubblica".Continua a leggere

Riforma Pensioni 2018/ Scontro Fornero-Salvini sulla Quota 100 : “non serve a nessuno” (ultime notizie) : Riforma Pensioni 2018, ultime notizie sui temi previdenziali: Scontro Fornero-Salvini sulla Quota 100 subito in Manovra, “non serve a nessuno nè giovani nè anziani". Tutte le novità(Pubblicato il Thu, 06 Sep 2018 05:50:00 GMT)

CONTE - “MANOVRA DI CRESCITA E STABILITÀ”/ Salvini-Di Maio : “non in contrasto con Ue”. Coesione con Tria : CONTE, vertice Governo su Manovra: "stabilità e crescite, riforme strutturali ma con conti in ordine". Riunione con Salvini, Di Maio, Tria e Giorgetti: rilancia su reddito, Flat e Fornero(Pubblicato il Wed, 05 Sep 2018 17:55:00 GMT)

Di Maio - ecco lo Spazza Corrotti : “non vedranno più lo Stato"/ Ultime notizie - Salvini "No a processi sommari" : Di Maio, ecco lo Spazza Corrotti: “non vedranno più lo Stato". Ultime notizie Governo, Matteo Salvini replica al collega vice premier: "No a processi sommari"(Pubblicato il Wed, 05 Sep 2018 10:17:00 GMT)

Fico : “Non me ne frega niente di rispondere a Salvini - sui migranti M5s non andrà oltre” : Il presidente della Camera, Roberto Fico, torna a parlare di migranti e dello scontro con il ministro dell'Interno: "A me della mia difesa e di creare la polemica costantemente non mi frega assolutamente niente. Non mi frega niente neanche di rispondere a Salvini". E assicura: "Il M5s si può muovere nei limiti del contratto di governo, ma troppo al di là non si potrà più muovere".Continua a leggere

Flat tax - Matteo Salvini : “Non posso pretendere che l’anno prossimo tutti paghino il 15% - nella manovra ci sarà un primo passo” : La Flat Tax verrà introdotta, ma non per tutti. Nell'ambito di un'intervista concessa a Radio 24, il vicepremier Matteo Salvini ha dichiarato: "Non posso pretendere che l'anno prossimo tutti paghino il 15% di tasse. Ma nella manovra ci sarà un primo passo e tanti italiani, tanti artigiani e tanti professionisti pagheranno meno tasse".Continua a leggere

Sentenza Genova - Salvini : “Non sto pensando a un nuovo partito. Il nome Lega non si tocca” : Mercoledì 5 settembre il Tribunale del riesame di Genova deciderà sulla richiesta della Procura di bloccare i fondi del Carroccio, ma Matteo Salvini, leader del partito, alla Berghèm Fest ha detto: “Andiamo avanti anche senza soldi: non sto pensando a un nuovo partito, perché il nome ‘Lega’ non si tocca”. L'articolo Sentenza Genova, Salvini: “Non sto pensando a un nuovo partito. Il nome Lega non si tocca” ...

Salvini prende le distanze dai 5 Stelle : “Non dobbiamo bloccare le grandi opere” : Le grandi opere s’hanno da fare: sicuramente la Pedemontana veneta, il Tap, il terzo valico di Genova e naturalmente il nuovo ponte al posto del Morandi; la Tav, chissà. Il messaggio di Matteo Salvini arriva da Venezia, per la firma del Protocollo legalità contro corruzione e infiltrazioni mafiose appunto sulla Pedemontana. Occasione solenne, fra i...

MISSIONE SOPHIA - “NO” UE A PROPOSTA TRENTA/ Migranti - Salvini “facciamo da soli” : Mogherini “non smantellare” : Migranti, riunione a Vienna su MISSIONE SOPHIA: TRENTA “porte chiuse da Ue, molto delusa dall'Europa". Le proposte italiane "bocciate": Salvini, "valutiamo se continuare"(Pubblicato il Thu, 30 Aug 2018 15:55:00 GMT)

Diciotti - 100 migranti verso Rocca di Papa/ Ultime notizie - rivolta anti Cei : “non li vogliamo”. Pd vs Salvini : migranti alla Cei di Rocca di Papa. Ultime notizie, il sindaco del paese in provincia di Roma è in rivolta: "Li ha chiamati Salvini non io". Polemiche dopo l'accoglienza dei profughi(Pubblicato il Tue, 28 Aug 2018 14:53:00 GMT)

Salvini indagato per Diciotti : “Non voglio immunità”/ Ultime notizie - Anm : “Magistrati vanno difesi” : Salvini indagato per caso Diciotti, Di Maio lo difende: "ho fatto solo il mio lavoro, non voglio l'immunità ma non sono un sequestratore". Il caso migranti e le conseguenze politiche(Pubblicato il Mon, 27 Aug 2018 20:54:00 GMT)

DI MAIO DIFENDE Salvini : “NON SI DIMETTA - RISPETTI PM”/ Ma il Ministro attacca ancora Patronaggio : SALVINI indagato per sequestro di persona, abuso d'ufficio e arresto illegale per il caso Diciotti. Dura la reazione del Ministro dell'Interno: “Vengano a prendermi, li aspetto"(Pubblicato il Sun, 26 Aug 2018 19:20:00 GMT)

Salvini indagato - Di Maio “non si dimetta - è giusto”/ Berlusconi ‘contro’ Renzi : “toghe lontano da politica” : Salvini indagato per sequestro di persona, abuso d'ufficio e arresto illegale per il caso Diciotti. Dura la reazione del ministro dell'Interno: “Vengano a prendermi, li aspetto"(Pubblicato il Sun, 26 Aug 2018 15:07:00 GMT)

Luigi Di Maio difende Matteo Salvini : “Non si deve dimettere - ok per il nostro codice etico” : Il ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico Luigi Di Maio nega che la situazione di Salvini, indagato dalla Procura di Agrigento per il caso Diciotti, sia incompatibile con la sua presenza al vertice del ministero dell'Interno: "Secondo il codice etico che è contenuto nel nostro contratto di governo, il ministro dell'Interno deve continuare a fare il ministro".Continua a leggere