Salvini | Non c' è alcun golpe giudiziario

Salvini : “Non c’è nessun golpe giudiziario. Inchieste? Rispetto lavoro di tutti - spero facciano in fretta” : “Non c’è nessun golpe giudiziario”. Dopo aver attaccato i magistrati in diretta Facebook, parlando di “processi politici”, Matteo Salvini fa marcia indietro da Cernobbio, dove è intervenuto al Forum Ambrosetti. “Rispetto il lavoro di tutti – ha detto il ministro dell’Interno riferendosi alle inchieste giudiziarie sui fondi della Lega e sulla nave Diciotti – spero facciano bene e in fretta. ...

Salvini indagato per sequestro aggravato attacca i giudici | Di Maio : "Non lo sostengo" : Il vicepremier Matteo Salvini, dopo aver aperto in diretta Facebook la busta arrivata dalla procura di Palermo sul caso Diciotti, ha appeso il foglio in cui si notifica che viene indagato e h aattaccato i giudici: "Io sono eletto, voi no". Polemiche da Anm e Csm

Elisa Isoardi - la confessione su Matteo Salvini : 'Non vogliamo sposarci - lui è un orso' : Elisa Isoardi si racconta senza freni e lo fa in una lunga e inedita intervista che ha rilasciato in queste ore al settimanale 'Oggi', dove ha avuto modo di parlare a lungo anche del suo rapporto con Matteo Salvini, con il quale ormai fa coppia fissa da ben tre anni. Una coppia consolidata a tutti gli effetti, anche se la Isoardi ha ammesso che, al momento, nessuno dei due sente la necessita' di unirsi in matrimonio e quindi preferiscono andare ...

Di Maio scarica Salvini : “Deve rispettare la magistratura - non sosteniamo accuse a giudici” : Luigi Di Maio critica Matteo Salvini, reo di aver attaccato la magistratura dopo aver ricevuto la notizia di essere indagato: "Non ritengo giusto che non si rispetti la magistratura, ci vuole rispetto per la magistratura. Non scateniamo questa guerra tra magistratura e politica", afferma il leader del M5s.Continua a leggere

Salvini : Legnini - magistratura non trae legittimazione da voto : "Esprimo forte preoccupazione per il contenuto delle dichiarazioni del ministro degli Interni nei confronti della Procura di Palermo e della magistratura. Si tratta di espressioni che, anche per le modalità con le quali sono state rese, risultano lesive del prestigio e dell'indipendenza dell'ordine giudiziario e si pongono in contrasto con il doveroso rispetto delle prerogative che si deve a ciascuno dei poteri ...

Salvini incontra Bannon - l'ex stratega di Trump. E aderisce al suo «The Movement» - Che cos'è? : «Tutto il Mediterraneo è nel cuore della nostra politica europea sulle migrazioni - ha detto Macron - ma deve trattarsi di una chance e non di una paura». Ma che cos'è The Movement? Le origini della ...

Salvini indagato per sequestro di persona Lui : "Sui migranti non mollo" : Dopo quello di Agrigento, pure il pm di Palermo ha deciso di indagare Matteo Salvini per la vicenda della Diciotti, a cui fino al 25 agosto fu impedito di attraccare al porto di Catania e far sbarcare ...

Bonafede richiama Salvini : "Sui magistrati è fuori dal tempo : non ci faccia tornare alla Seconda Repubblica" : "Il ministro può ritenere che un magistrato sbagli ma rievocare toghe di destra e di sinistra è fuori dal tempo. Non credo che Salvini abbia nostalgia di quando la Lega governava con Berlusconi. Chi sta scrivendo il cambiamento non può pensare di far ritornare l'Italia nella Seconda Repubblica". Così, a quanto apprende l'ANSA, il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede commenta l'attacco di questo pomeriggio del ...

Salvini : pm non eletti indagano un ministro scelto da italiani : Roma, 7 set., askanews, - 'Sicuramente Matteo Renzi, la Boldrini, Chef Rubio, Saviano, quei fenomeni, quello del festival di Venezia, la Mannoia staranno dicendo 'finalmente lo beccano questo ...

Salvini : non sono preoccupato - non mollo di un millimetro : Roma, 7 set., askanews, - 'sono preoccupato? No. sono terrorizzato? Men che meno. Ho tempo da passare con gli avvocati per questa indagine o per quella di Genova? Zero. Mi pagate lo stipendio per ...

Salvini come Berlusconi : “Io ministro eletto dal popolo - i magistrati non lo sono” : “Io, eletto dal popolo”. La frase è risuonata negli anni, pronunciata da Silvio Berlusconi, quando era – o dopo esserlo stato – presidente del Consiglio. Ora, dopo che Matteo Salvini ha ricevuto la notifica dell’avviso di garanzia dalla Procura di Palermo per il caso Diciotti, è lo stesso segretario della Lega ha tirarla fuori: “Io sono un organo dello Stato votato da voi (lo dice indicando gli utenti Facebook ...