Salvini | Nessun golpe giudiziario | solo inchieste in corso

Salvini indagato frena sui giudici : «Nessun golpe giudiziario - non sono sopra la legge» | Nella notte l'incontro chiarificatore con Di Maio : «Non c'è nessun golpe giudiziario , ci sono delle inchieste e io spero che facciano bene e in fretta». Lo ha detto il ministro dell'Interno Matteo Salvini a margine del Forum Ambrosetti di Cernobbio, ...

Salvini indagato frena sui giudici : «Nessun golpe giudiziario - non sono sopra la legge» | Nella notte l’incontro chiarificatore con Di Maio : «Io sono amico di tutti, anche dei magistrati che indagano su di me - ha detto il ministro dell'Interno stemperando le polemiche-. Ho la coscienza così a posto che sono disposto ad essere indagato anche per altre 15 fattispecie di reato»